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Bursa'da olaylı gece: Polise silah çeken boksör İsmet Kahraman özel harekat baskınıyla yakalandı

Bursa'da eski bir boksör gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldırdı. Komşuların şikayetçi olması üzerine kapıya gelen polise silah çeken 44 yaşındaki şüpheli Özel Harekat Timlerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 09:26 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 09:43
Bursa’da olaylı gece: Polise silah çeken boksör İsmet Kahraman özel harekat baskınıyla yakalandı 1

Bursa'da egece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldıran ve polislere silah çeken eski bir boksör Özel Harekat Timlerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Bursa’da olaylı gece: Polise silah çeken boksör İsmet Kahraman özel harekat baskınıyla yakalandı 2

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi.

Bursa'da silah çeken boksör özel harekat baskınıyla yakalandı

Bursa’da olaylı gece: Polise silah çeken boksör İsmet Kahraman özel harekat baskınıyla yakalandı 3

POLİSLERE SİLAH ÇEKTİ

Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı.

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