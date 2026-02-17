Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar

Abdest, İslam dininde belirli ibadetler öncesinde yapılan bir temizliktir. Farsça kökenli bir kelime olan abdest, "el suyu" anlamına gelir. Arapçada ise "vudû" olarak adlandırılır ve temizlik, parlaklık gibi anlamlara gelir. Abdest almak, yüz, eller, kollar, baş ve ayakları belirli kurallara göre su ile temizlemektir.

Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili olarak Maide Suresi'nin 6. ayetinde şu ifadeler yer alır:

"Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin." (Maide 5/6)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de abdestsiz kılınan namazın kabul olmayacağını bildirmiştir. (Buhârî, "Vudû", 2; İbn Mâce, "Tahâret", 47).