PODCAST CANLI YAYIN

Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar

İslam'da namaz başta olmak üzere birçok ibadet için gerekli olan abdest, belirli bir sıraya ve usule göre alınır. İşte adım adım abdestin alınışı, abdesti bozan durumlar ve abdest sırasında okunan dualar...

Giriş Tarihi:
Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar - 1

Abdest, İslam dininde belirli ibadetler öncesinde yapılan bir temizliktir. Farsça kökenli bir kelime olan abdest, "el suyu" anlamına gelir. Arapçada ise "vudû" olarak adlandırılır ve temizlik, parlaklık gibi anlamlara gelir. Abdest almak, yüz, eller, kollar, baş ve ayakları belirli kurallara göre su ile temizlemektir.

Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili olarak Maide Suresi'nin 6. ayetinde şu ifadeler yer alır:

"Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin." (Maide 5/6)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de abdestsiz kılınan namazın kabul olmayacağını bildirmiştir. (Buhârî, "Vudû", 2; İbn Mâce, "Tahâret", 47).

Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar - 2

Abdestin Önemi ve Faydaları

Abdest, sadece fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda manevi bir arınma vesilesidir. Gün içinde birçok kez abdest almak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur ve sinir sistemini düzenler. Ayrıca, abdest, bir Müslümanın ibadet öncesi manevi hazırlığını tamamlamasına yardımcı olur.

Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar - 3

Hangi Durumlarda Abdest Alınır?

Popüler inanca göre abdest, sadece namaz kılmak için alınsa da aslında birçok durumda alınması önerilir:

Farz olan durumlar:Namaz kılmak, Kâbe'yi tavaf etmek, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak.

Mendup (önerilen) durumlar: Yatmadan önce, ezan okunduğunda, ibadete hazırlık amacıyla abdest almak.

Günlük hayat için: Manevi temizlik sağlamak adına gün içinde abdestli bulunmak tavsiye edilir.

Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar - 4

Abdestin Farzları

Abdestin geçerli sayılabilmesi için şu dört temel farzın yerine getirilmesi gerekir:

Yüzü yıkamak – Kulak yumuşağından diğer kulağa, alın çizgisinden çene altına kadar olan bölgeyi suyla yıkamak.

Kolları dirseklere kadar yıkamak – Sağ ve sol kolların dirseklerle birlikte yıkanması gerekir.

Başı meshetmek – Elin iç kısmını ıslatarak başın en az dörtte birini mesh etmek.

Ayakları topuklara kadar yıkamak – Sağ ve sol ayaklar parmak uçlarından topuklara kadar iyice yıkanmalıdır.

Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar - 5

Abdestin Sünnetleri

Abdestin sünnetleri de bulunmaktadır. Bunlar abdestin daha faziletli olmasını sağlar:

Niyet etmek ve besmele çekerek başlamak

Ellerin bileklere kadar üç kez yıkanması

Ağız ve burna su çekmek

Misvak veya diş fırçası kullanmak

Başın tamamını meshetmek

Kulağı ve boynu meshetmek

Abdest uzuvlarını üçer kez yıkamak

Sağ uzuvlardan başlamaya dikkat etmek

Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar - 6

Abdesti Bozan Durumlar

Bazı durumlar abdesti geçersiz kılar ve yeniden alınmasını gerektirir:

İdrar, dışkı, gaz çıkarmak.

Kan, irin veya herhangi bir sıvının vücuttan çıkması.

Ağız dolusu kusmak.

Bayılma, sarhoş olma, şuur kaybı.

Namazda sesli gülmek.

Cinsel ilişki veya şehvetle dokunmak.

Özür halinin sona ermesi (örneğin, teyemmüm yapan kişinin su bulması).

Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar - 7

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest alırken şu adımları takip edebilirsiniz:

Niyet edin ve besmele ile başlayın.

Ellerinizi bileklerle birlikte üç defa yıkayın.

Ağzınıza su alıp üç defa çalkalayın.

Burnunuza üç defa su çekip temizleyin.

Yüzünüzü üç defa yıkayın.

Sağ kolunuzu, sonra sol kolunuzu dirseklere kadar üç defa yıkayın.

Başı bir defa meshedin.

Kulakların içini ve dışını meshedin.

Boynunuzu meshedin.

Önce sağ ayağı, sonra sol ayağı topuklara kadar üç defa yıkayın.

Abdest nasıl alınır ve hangi dualar okunur? İşte abdesti bozan durumlar - 8

Abdest sonunda kelime-i şehadet getirilmesi ve dua edilmesi önerilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah'ım, beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle."

Bu duayı okuyan kişi için cennetin sekiz kapısının açılacağı rivayet edilmiştir. (Tirmizî, Tahâret, 41)

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR? TIKLA ÖĞREN

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR? TIKLA ÖĞREN

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR? TIKLA ÖĞREN