A101'de yarın sürpriz ürünler olacak! 26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

A101 26 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Perşembe indirimlerinin neler olacağı merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte sürpriz ürünlerin listesi paylaşıldı. Peki, bu haftanın A101 indirimleri neler? İşte 26 Aralık 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...