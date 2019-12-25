Cesetleri parçalara böldü! Kurbanlarından kek ve sabun yaptı...
Leonarda Cianciulli, Hitler kötülüğünü ve psikopatlığını kalbinde barındıran bir seri katildi. Öyle ki kurbanlarının kemiklerinden sabun yapıyor, bazılarını kek yapıp afiyetle mideye indiriyordu… Çoğumuzun etkisinden çıkamadığı o filmlere ilham veren gerçek seri katilleri tanımaya hazır mısınız?
25.12.2019 11:50
- Son Güncelleme: 25.12.2019 11:50
Leonarda Cianciulli 14 Kasım 1893'de İtalya'nın Montella kentinde henüz bir psikopat olacağından habersiz şekilde dünyaya geldi.
Gençliğinde iki kez intihar girişiminde bulunan kadın 1914'de Raffaele Pansardi adlı bir kayıt memuruyla evlendi.
Fakat anne ve babası bu evliliğe karşı çıkıyor ve çiftin evliliğinde bir türlü huzur vermiyorlardı. Hatta bu yüzden Cianciulli annesinin onları lanetlediğini düşünüyordu.
Çift daha sonra aldıkları kararla Lariano'ya taşınma kararı aldı. Fakat kötü şans onları burada da buldu; 1930'da yaşanan depremde evleri yıkıldı.
Leonarda daha sonra Correggio kasabasına taşındı ve orada küçük bir dükkan açarak nazikliği ve sevimli hareketleriyle birçok insana kendisini sevdirmeyi başardı.