Gömüleceği yer 3 ay önce onaylanmıştı! Cenazesinde izdiham yaşandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan ve Osmanlı'nın son ulemalarından biri olarak bilinen 103 yaşındaki emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül'ün cenazesine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
25.12.2019 17:36
- Son Güncelleme: 25.12.2019 17:36
Bolu'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce ölmesi halinde defnedilmesine karar verilen Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresinde toprağa verildi.
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