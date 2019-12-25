Gömüleceği yer 3 ay önce onaylanmıştı! Cenazesinde izdiham yaşandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan ve Osmanlı'nın son ulemalarından biri olarak bilinen 103 yaşındaki emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül'ün cenazesine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

25.12.2019 17:36 - Son Güncelleme: 25.12.2019 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





