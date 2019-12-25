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Gömüleceği yer 3 ay önce onaylanmıştı! Cenazesinde izdiham yaşandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan ve Osmanlı'nın son ulemalarından biri olarak bilinen 103 yaşındaki emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül'ün cenazesine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

25.12.2019 17:36 - Son Güncelleme: 25.12.2019 17:36
Gömüleceği yer 3 ay önce onaylanmıştı! Cenazesinde izdiham yaşandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce ölmesi halinde defnedilmesine karar verilen Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresinde toprağa verildi.

Gömüleceği yer 3 ay önce onaylanmıştı! Cenazesinde izdiham yaşandı

Bolu Gerede'de yaşayan, Osmanlı dönemi son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül dün evinde yaşamını yitirdi. 103 yaşında hayata gözlerini yuman Şengönül için Gerede merkezinde bulunan Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Gömüleceği yer 3 ay önce onaylanmıştı! Cenazesinde izdiham yaşandı

İlçede yaptığı 35 yıllık imamlık görevinin ardından hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayan Şengönül'ün cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Gömüleceği yer 3 ay önce onaylanmıştı! Cenazesinde izdiham yaşandı

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengönül'ün tabutu defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı. Cenaze törenine katılanlar tabutu taşımak için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tabut taşındığı sırada izdiham yaşandı.

Gömüleceği yer 3 ay önce onaylanmıştı! Cenazesinde izdiham yaşandı

TÜRBEYE DEFNEDİLDİ
Yusuf Şengönül cenazesi, Aşağı Tekke Cami'nin içinde bulunan türbenin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.

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