800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay'daki deprem bile 1240'ta tek tek yazılmış....
Depremi 1 saat önceden haber veriyor. 800 yıl önceden yazılmış! Yaşanan deprem felaketi sonrası birçok kişi deprem uyarı sistemleri hakkında araştırmalara başladı. Yüzyıllardır kullanılan bu yöntem ise oldukça etkileyici. İşte depremi 1 saat önceden hisseden o hayvan...
20.03.2023 16:08 - Son Güncelleme: 20.03.2023 16:08
HATAY DEPREMİ YAZILMIŞ!
1240'lı yıllarda Fars asıllı matematik, fizik, astronomi, coğrafya ve jeoloji bilgini Kazvini tarafından yazılan 'Acayibü'l-Mahlukat Garaibü'l-Mevcudat' kitabında Hatay'da yaşanan depremden söz edildiği görüldü.