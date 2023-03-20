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Haberler Yaşam 800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay'daki deprem bile 1240'ta tek tek yazılmış....

800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay'daki deprem bile 1240'ta tek tek yazılmış....

Depremi 1 saat önceden haber veriyor. 800 yıl önceden yazılmış! Yaşanan deprem felaketi sonrası birçok kişi deprem uyarı sistemleri hakkında araştırmalara başladı. Yüzyıllardır kullanılan bu yöntem ise oldukça etkileyici. İşte depremi 1 saat önceden hisseden o hayvan...

takvim.com.tr
20.03.2023 16:08 - Son Güncelleme: 20.03.2023 16:08
800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış....

Depremi 1 saat önceden haber veren hayvan deprem endişesi olanlar tarafından merak edildi. Kazvini tarafından 800 yıl önce yazılan kitapta yer alan detaylar birçok kişiyi şoke etti. İşte detaylar...

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800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış....

1 SAAT ÖNCEDEN HABER VERİYOR!

800 yıl önce yazılan 'Acayibü'l-Mahlukat Garaibü'l-Mevcudat' isimli kitapta sülün kuşlarının depremi 1 saat önce hissedebildiği belirtiliyor.

800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış....

HATAY DEPREMİ YAZILMIŞ!

1240'lı yıllarda Fars asıllı matematik, fizik, astronomi, coğrafya ve jeoloji bilgini Kazvini tarafından yazılan 'Acayibü'l-Mahlukat Garaibü'l-Mevcudat' kitabında Hatay'da yaşanan depremden söz edildiği görüldü.

800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış....

DEPREMDEN ÖNCE BİR ARAYA GELİYORLAR

Kitapta, sülün kuşunun deprem olacak bölgede toplandığı ve depremi bir saat önceden hissettii ifade ediliyor.

800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış....

KİTAPTA 'ZELZELEYİ ANTAKİYE' BÖLÜMÜ VAR

Kitapta "Zelzeleyi Antakiye denilen yerde (Antakya) bir deprem oldu, bin 500 ev harap oldu, birçok kuyu battı, çeşmeler ve ırmaklar yerin dibine battı, hatta denizden bir tütün kokusu çıktı, bu tütün kokusundan birçok insan helak oldu" ifadeleri kullanılıyor.

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