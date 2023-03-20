800 yıldır biliniyormuş! İşte depremi 1 saat önce haber veren o hayvan! Hatay’daki deprem bile 1240’ta tek tek yazılmış....

KİTAPTA 'ZELZELEYİ ANTAKİYE' BÖLÜMÜ VAR

Kitapta "Zelzeleyi Antakiye denilen yerde (Antakya) bir deprem oldu, bin 500 ev harap oldu, birçok kuyu battı, çeşmeler ve ırmaklar yerin dibine battı, hatta denizden bir tütün kokusu çıktı, bu tütün kokusundan birçok insan helak oldu" ifadeleri kullanılıyor.