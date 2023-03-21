HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den 3 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Mart 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun; Osmaniye, İskenderun Körfezi ve Ş.Urfa ile Elazığ ve K.Maraş'ın güney, Adıyaman'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.