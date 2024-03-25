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Katil oğlunu ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'tan Manhattan'da bir otelde kayıtsız kalmak için rüşvet teklifi! Meğer Timur Cihantimur 5 kez hız cezası yemiş

İstanbul Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezip Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olan Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Timur Cihantimur ile kızının aynı okulda olduğunu söyleyen bir veli, 16 yaşındaki Cihantimur'un okula da araçla geldiğini söyledi. Murat Aci'nin babası Özer Aci de Timur Cihantimur'un kazadan birkaç ay önce 5 kez hız kamerasına takılıp ceza yediğini söyledi. Öte yandan kazadan sonra ABD'ye kaçan canavar anne Eylem Tok'un Manhattan'da 5 yıldızlı bir otelde kayıtsız bir şekilde kalmak için otel yönetimine 4 katı para ödemeyi teklif ettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 11:39 Güncelleme 25 Mart 2024, 11:39
Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan Manhattan’da bir otelde kayıtsız kalmak için rüşvet teklifi! Meğer Timur Cihantimur 5 kez hız cezası yemiş 1

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kazanın üzerinden 25 gün geçti. Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un yaptığı kaza sonrası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, olayla ilgili çok önemli bir iddia ortaya attı. Özer, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'un okula gidip gelirken de o lüks aracı kullandığı, defalarca kez hız kameralarına yakalandığını söyledi. Aci'ye bu iddiasını destekleyen bir ihbar mesajı da geldi. O mesajı atan Timur Cihantimur'un okul arkadaşının annesiydi.

Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan Manhattan’da bir otelde kayıtsız kalmak için rüşvet teklifi! Meğer Timur Cihantimur 5 kez hız cezası yemiş 2

Kanal D Haber'in haberine göre Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile ilgili çarpıcı ve önemli iddialarda bulundu.

Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan Manhattan’da bir otelde kayıtsız kalmak için rüşvet teklifi! Meğer Timur Cihantimur 5 kez hız cezası yemiş 3

Aci, Timur Cihantimur'un kullandığı o lüks aracın Göktürk bölgesinde kazadan birkaç ay önce peş pşe hız kameralarına takıldığını ve 5 kez de trafik cezası kesildiğini söyledi.

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