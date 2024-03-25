Katil oğlunu ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'tan Manhattan'da bir otelde kayıtsız kalmak için rüşvet teklifi! Meğer Timur Cihantimur 5 kez hız cezası yemiş

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kazanın üzerinden 25 gün geçti. Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un yaptığı kaza sonrası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, olayla ilgili çok önemli bir iddia ortaya attı. Özer, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'un okula gidip gelirken de o lüks aracı kullandığı, defalarca kez hız kameralarına yakalandığını söyledi. Aci'ye bu iddiasını destekleyen bir ihbar mesajı da geldi. O mesajı atan Timur Cihantimur'un okul arkadaşının annesiydi.