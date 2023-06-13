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Haberler Yaşam 60 gün devam edecek! Ankara'ya yaklaşan tehlike! Tek tek duyuruldu! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

60 gün devam edecek! Ankara'ya yaklaşan tehlike! Tek tek duyuruldu! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara valiliği tarafından yapılan uyarılar vatandaşı endişelendirdi. Son 10 gündür artan aşırı yağış Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçe için uyarı yapıldı. El Nino, hava durumunu ve iklimi tüm dünyada etkileyen önemli durumlar arasında yer alıyor. İşte Ankara'yı bekleyen tehlike...

takvim.com.tr
13.06.2023 10:11 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:12
60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Tek tek duyuruldu! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı,

Ankara'ya tehlike uyarısı! Birçok ilçe için peş peşe açıklama geldi. '60 gün boyunca devam edecek' diyerek açıklandı! İşte Ankara hava durumu...

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60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Tek tek duyuruldu! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı,

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'ın açıklamasına göre yaz ayları yağış içerisinde geçecek.

60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Tek tek duyuruldu! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı,

AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Özellikle Ankara için uyarı yapan uzmanlar El Nino sebebiyle yağışlı havaların Ağustos ayına kadar süreceğini belirtti.

60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Tek tek duyuruldu! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı,

EL NİNO NE DEMEK?

El Nino sırasında ılık su doğuya, Amerika'nın batı kıyısına doğru itilir.

60 gün devam edecek! Ankara’ya yaklaşan tehlike! Tek tek duyuruldu! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı,

El Nino, İspanyolca'da "Küçük Oğlan" anlamına gelir. Güney Amerikalı balıkçılar ilk olarak 1600'lerde Pasifik Okyanusu'nda olağandışı ılık su dönemlerini fark ettiler. Bu olaya El Nino adı verdiler.

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