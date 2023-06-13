60 gün devam edecek! Ankara'ya yaklaşan tehlike! Tek tek duyuruldu! Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara valiliği tarafından yapılan uyarılar vatandaşı endişelendirdi. Son 10 gündür artan aşırı yağış Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçe için uyarı yapıldı. El Nino, hava durumunu ve iklimi tüm dünyada etkileyen önemli durumlar arasında yer alıyor. İşte Ankara'yı bekleyen tehlike...
13.06.2023 10:11 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:12
Ankara'ya tehlike uyarısı! Birçok ilçe için peş peşe açıklama geldi. '60 gün boyunca devam edecek' diyerek açıklandı! İşte Ankara hava durumu...
El Nino, İspanyolca'da "Küçük Oğlan" anlamına gelir. Güney Amerikalı balıkçılar ilk olarak 1600'lerde Pasifik Okyanusu'nda olağandışı ılık su dönemlerini fark ettiler. Bu olaya El Nino adı verdiler.