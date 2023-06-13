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Mersin'de tefecilere şafak operasyonu! Özel harekat devreye girdi

Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

13.06.2023 09:05 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:05
Mersin’de tefecilere şafak operasyonu! Özel harekat devreye girdi

Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

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Mersin’de tefecilere şafak operasyonu! Özel harekat devreye girdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mersin’de tefecilere şafak operasyonu! Özel harekat devreye girdi

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 13 zanlıya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Mersin’de tefecilere şafak operasyonu! Özel harekat devreye girdi

Günün erken saatlerinde başlatılan operasyona çok sayıda polis katıldı.

Mersin’de tefecilere şafak operasyonu! Özel harekat devreye girdi

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

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