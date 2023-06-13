Mersin'de tefecilere şafak operasyonu! Özel harekat devreye girdi
Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.
13.06.2023 09:05 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:05
Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.