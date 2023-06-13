"2046 yılına gittim" dedi kendisiyle buluşup video çekti! Bildiğiniz tüm zaman yolcularını unutun bu kez her şey kanıtlarıyla ortada

Gönderide Håkan, "Boruyu tamir etmek için aletlerimi alıyorum ama çok uzakta olduğu için ulaşamıyorum. İçeriye doğru sürünmeye devam ettim. Sonunda hava karardığında güçlükle ayağa kalkabildim ve kendimi yaşlı bir adam olarak gördüm. Kimsenin buna inanmayacağını düşündüm. Yakında telefonum vardı ve bu anları çekebildim. Kanıt olarak ise ikimizde dövmesinin bulunduğu bir anı kaydettim" dedi.