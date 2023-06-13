"2046 yılına gittim" dedi kendisiyle buluşup video çekti! Bildiğiniz tüm zaman yolcularını unutun bu kez her şey kanıtlarıyla ortada
Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor. Ancak bu kez durum diğerlerinden farklı... İsveçli Hakan Nordkvist, geleceğe gidip geldiğini, yaşlanmış haliyle buluştuğunu, üstüne bir de video çektiğini iddia ediyor hatta o videoyu da herkesle paylaşıyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü inanmadıklarını dile getirerek sert bir şekilde eleştirdi.
13.06.2023 14:34 - Son Güncelleme: 13.06.2023 15:10
Gönderide Håkan, "Boruyu tamir etmek için aletlerimi alıyorum ama çok uzakta olduğu için ulaşamıyorum. İçeriye doğru sürünmeye devam ettim. Sonunda hava karardığında güçlükle ayağa kalkabildim ve kendimi yaşlı bir adam olarak gördüm. Kimsenin buna inanmayacağını düşündüm. Yakında telefonum vardı ve bu anları çekebildim. Kanıt olarak ise ikimizde dövmesinin bulunduğu bir anı kaydettim" dedi.