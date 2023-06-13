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"2046 yılına gittim" dedi kendisiyle buluşup video çekti! Bildiğiniz tüm zaman yolcularını unutun bu kez her şey kanıtlarıyla ortada

Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor. Ancak bu kez durum diğerlerinden farklı... İsveçli Hakan Nordkvist, geleceğe gidip geldiğini, yaşlanmış haliyle buluştuğunu, üstüne bir de video çektiğini iddia ediyor hatta o videoyu da herkesle paylaşıyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü inanmadıklarını dile getirerek sert bir şekilde eleştirdi.

13.06.2023 14:34 - Son Güncelleme: 13.06.2023 15:10
2046 yılına gittim dedi kendisiyle buluşup video çekti! Bildiğiniz tüm zaman yolcularını unutun bu kez her şey kanıtlarıyla ortada

İsveç'te yaşayan Håkan Nordkvist isimli adam, 2046 yılından geldiğini iddia ederek, gösterdiği fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2046 yılına gittim dedi kendisiyle buluşup video çekti! Bildiğiniz tüm zaman yolcularını unutun bu kez her şey kanıtlarıyla ortada

Dünya genelinde en çok merak edilen konuların başında zaman yolculuğu geliyor. Geçtiğimiz aylarda gündem olan zaman yolcularının yanı sıra zaman yolculuğu yaptığını iddia eden çeşitli insanlar da ortaya çıkmaya başladı.

2046 yılına gittim dedi kendisiyle buluşup video çekti! Bildiğiniz tüm zaman yolcularını unutun bu kez her şey kanıtlarıyla ortada

Onlardan biri de İsveç'te ikamet eden Håkan Nordkvist. 2046 yılına gittiğini ve o yılda 70 yaşındaki haliyle fotoğraf çekildiğini belirtti.

2046 yılına gittim dedi kendisiyle buluşup video çekti! Bildiğiniz tüm zaman yolcularını unutun bu kez her şey kanıtlarıyla ortada

İsveçli Håkan Nordkvist, evdeki mutfak lavabosunun altından sızan bir boruyu tamir etmeye çalışırken 70 yaşındaki bir benlikle karşılaştığını söyledi.

2046 yılına gittim dedi kendisiyle buluşup video çekti! Bildiğiniz tüm zaman yolcularını unutun bu kez her şey kanıtlarıyla ortada

Gönderide Håkan, "Boruyu tamir etmek için aletlerimi alıyorum ama çok uzakta olduğu için ulaşamıyorum. İçeriye doğru sürünmeye devam ettim. Sonunda hava karardığında güçlükle ayağa kalkabildim ve kendimi yaşlı bir adam olarak gördüm. Kimsenin buna inanmayacağını düşündüm. Yakında telefonum vardı ve bu anları çekebildim. Kanıt olarak ise ikimizde dövmesinin bulunduğu bir anı kaydettim" dedi.

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