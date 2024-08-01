59 ilin nüfusunda artış bekleniyor! O dönem işaret edildi... İlk sırada hangi şehir var? Alarm veren il!

2

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.