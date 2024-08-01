59 ilin nüfusunda artış bekleniyor! O dönem işaret edildi... İlk sırada hangi şehir var? Alarm veren il!

TÜİK Türkiye'nin nüfus projeksiyonunu açıkladı. Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması bekleniyor. En yüksek nüfus artış oranının yaşanacağı ilde artışın yüzde 15 olması öngörülüyor. Peki hangi illerde nüfus artacak ilk sırada neresi var? İşte detaylar...
TÜİK'in açıkladığı rapora göre Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.