Aile katliamının çocuk tanığı... Babasının katil olduğunu gördü: Önce ateş etti sonra boğazlarını kesti!

Bursa'da aile katliamının tanıtığı olan çocuk konuştu... Tartıştığı babası Seyithan Yayaşit ile kavgayı ayırmaya çalışan annesi Zozan Yayaşit'i pompalı tüfekle, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i de boğazını bıçakla keserek öldüren Abdulsamet Yayaşit hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayetlerin tek görgü tanığı olan Yayaşit'in 7 yaşındaki oğlu F.Y.'nin anlattıkları kan dondurdu.
Bursa'da tartıştığı babası Seyithan Yayaşit (64) ile kavgayı ayırmaya çalışan annesi Zozan Yayaşit'i (69) pompalı tüfekle, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) boğazını bıçakla keserek öldüren Abdulsamet Yayaşit (29) hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, 8 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde 7 yaşındaki oğlu ile ailesinin evine gelen Abdulsamet Yayaşit ile babası Seyithan Yayaşit arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya giren annesi Zozan Yayaşit ve kardeşi Mücahit Yayaşit, Abdulsamet Yayaşit'i odadan çıkararak kavgayı önlemek istedi.