Aile katliamının çocuk tanığı... Babasının katil olduğunu gördü: Önce ateş etti sonra boğazlarını kesti!

Bursa'da aile katliamının tanıtığı olan çocuk konuştu... Tartıştığı babası Seyithan Yayaşit ile kavgayı ayırmaya çalışan annesi Zozan Yayaşit'i pompalı tüfekle, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i de boğazını bıçakla keserek öldüren Abdulsamet Yayaşit hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayetlerin tek görgü tanığı olan Yayaşit'in 7 yaşındaki oğlu F.Y.'nin anlattıkları kan dondurdu.