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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı: Cuma'ya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporunda il il uyarıda bulunuldu. Son günlerde yaşanan poyraz esintisi ile aşırı sıcaklığın yarattığı bunaltı etkisi bir miktar kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 2 Ağustos Cuma gününe dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 19:43 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 19:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı: Cuma’ya dikkat! 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı: Cuma’ya dikkat! 2

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı: Cuma’ya dikkat! 3

CUMAYA DİKKAT!

Çarşamba günü İstanbul'un az bulutlu geçeceği tahmin edilirken poyraz yine serin serin esecek. Sıcaklığın 31-32 derecelerde olacağı bildiriliyor.

Cumadan itibaren ise hava sıcaklıklarının yine bunaltıcı etkisinin devam edeceği belirtildi.

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