Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı: Cuma'ya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
CUMAYA DİKKAT!
Çarşamba günü İstanbul'un az bulutlu geçeceği tahmin edilirken poyraz yine serin serin esecek. Sıcaklığın 31-32 derecelerde olacağı bildiriliyor.
Cumadan itibaren ise hava sıcaklıklarının yine bunaltıcı etkisinin devam edeceği belirtildi.