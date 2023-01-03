50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon! 26 kişi yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 44 telefon, 39 sim kart, 24 açık hat, 32 banka kartı, 4 laptop, 6 USB bellek, 2 hafıza kartı, 5 bin 595 TL, 300 euro, çok sayıda tabanca, sentetik hap, 8 lüks marka saat, 5 altın kolye, 3 altın bileklik, gümüş yüzük ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin, araç alım satımları sırasında tarafları yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

