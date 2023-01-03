Vav TV İzle
Haberler Yaşam 50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon! 26 kişi yakalandı

50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon! 26 kişi yakalandı

Bilecik merkezli 9 ilde, araç alım satımlarında farklı yöntemlerle yaklaşık 50 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

03.01.2023 10:43 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:43
50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon! 26 kişi yakalandı

Bilecik merkezli 9 ilde, araç alım satımlarında farklı yöntemlerle yaklaşık 50 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon! 26 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç alım satımlarında farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 2,5 aylık takibin ardından operasyon düzenlendi.

50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon! 26 kişi yakalandı

FARKLI İLLERDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bilecik'in yanı sıra İstanbul, Mersin, Adana, Van, Sakarya, Batman, Denizli ve Aydın'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı.

50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon! 26 kişi yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 44 telefon, 39 sim kart, 24 açık hat, 32 banka kartı, 4 laptop, 6 USB bellek, 2 hafıza kartı, 5 bin 595 TL, 300 euro, çok sayıda tabanca, sentetik hap, 8 lüks marka saat, 5 altın kolye, 3 altın bileklik, gümüş yüzük ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin, araç alım satımları sırasında tarafları yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon! 26 kişi yakalandı

Bilecik'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından suç işleme amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA