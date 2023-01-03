Sakarya’da feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

Erenler ilçesi D-100 kara yolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan 54 AAJ 765 Peugeot marka hafif ticari araç ile 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı.