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Sakarya'da feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

Sakarya'da D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet ikiye bölünürken 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

03.01.2023 09:34 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:01
Sakarya’da feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

Sakarya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

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Sakarya’da feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

Erenler ilçesi D-100 kara yolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan 54 AAJ 765 Peugeot marka hafif ticari araç ile 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı.

Sakarya’da feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

MOTOSİKLET İKİYE BÖLÜNDÜ 1 ÖLÜ 1 YARALI

Meydana gelen kaza neticesinde motosiklet ikiye bölünürken hafifi ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla attı. Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya’da feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi

Sakarya’da feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü

Hayatını kaybeden şahsın yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizleri geçirdi.

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