8 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji açıkladı: Sis pus yağış... HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı