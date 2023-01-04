8 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji açıkladı: Sis pus yağış... HAVA DURUMU RAPORU
Günlerdir etkisini sürdüren sisli havaya karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloj Genel Müdürlüğü İstanbul'un da aralarında olduğu 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. İşte o uyarı ve hava durumu raporu...
Günlerdir etkisini sürdüren sisli havaya karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir uyarı daha geldi.
Meteoroloj Genel Müdürlüğü İstanbul'un da aralarında olduğu 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'nin uyarısı şu şekilde;
"Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı