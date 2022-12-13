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4 farklı tekniği var! Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor!

Kestane pişirirken bu detaylar işinizi bir hayli kolaylaştıracak! İçinin lokum gibi olmasını istiyorsanız ufak teknikleri bilmeniz yeterli! Kışa girerken kestane pişirmek isteyenler için püf noktaları öğrenmek için harekete geçti. Siz de 'dışarıdan aldığımda lokum gibi oluyor ama evde pişirdiğimde neden tadı bu kadar lezzetli olmuyor?' diye soruyorsanız bu haberimizi okuyunuz. Peki Kestane pişirirken neye dikkat edilmeli? Gelin yanıtına hep birlikte bakalım...

13.12.2022 20:20 - Son Güncelleme: 13.12.2022 20:20
4 farklı tekniği var! Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor!

Kış ayları gelir gelmez akıllara en lezzetli yiyecek olan kestane geliyor. Kestane pişirmek için aslında biraz marifet gerekiyor. Evde pişirilen kestanelerde lokum kıvamı elde etmek için bazı teknikler açıklandı. Bu sayede kestanedeki pişirme hünerini çevrenize hemen gösterebilirsiniz. İşte kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestanenin pişirme teknikleri...

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4 farklı tekniği var! Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor!

Lokum gibi kestane pişirmek isteyenler buraya! Kışın bolca tüketilen kestaneler için 4 farklı pişirme tekniği bulunuyor. Peki bu teknikler neler?

4 farklı tekniği var! Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor!

HAŞLAYIP TAVADA PİŞİRME YÖNTEMİ

Kestaneleri yıkayıp ılık suda 25 dakika bekletin. Bu sayede sert kabukları yumuşayacak ve kolayca bıçakla çizilecektir. Suya koyduğunuz kestanelerde yüzeye çıkanlar varsa onları kullanmayın, atın.

4 farklı tekniği var! Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor!

Çürük olan kestaneler yüzeye çıkar onları boşuna pişirmeyin. Sivri kısmından başlayarak geniş kısma doğru yanlamasına bıçakla derin bir çizik atın.

4 farklı tekniği var! Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor!

Tüm kestaneler için aynı şekilde çizin. Gelelim ön işleme. Kaynayan tencereye çizdiğiniz kestaneleri atıp sadece 4 dakika haşlayıp bekletmeden süzün. Yapışmaz geniş bir tavayı ocağa alıp iyice ısıtın.

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