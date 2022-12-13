4 farklı tekniği var! Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor!

Kış ayları gelir gelmez akıllara en lezzetli yiyecek olan kestane geliyor. Kestane pişirmek için aslında biraz marifet gerekiyor. Evde pişirilen kestanelerde lokum kıvamı elde etmek için bazı teknikler açıklandı. Bu sayede kestanedeki pişirme hünerini çevrenize hemen gösterebilirsiniz. İşte kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestanenin pişirme teknikleri...