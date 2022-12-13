4 farklı tekniği var! Bu şekilde lokum gibi kestane pişirin! Deneyin kabuğundan kolayca ayrılıyor ağızda dağılıyor!
Kestane pişirirken bu detaylar işinizi bir hayli kolaylaştıracak! İçinin lokum gibi olmasını istiyorsanız ufak teknikleri bilmeniz yeterli! Kışa girerken kestane pişirmek isteyenler için püf noktaları öğrenmek için harekete geçti. Siz de 'dışarıdan aldığımda lokum gibi oluyor ama evde pişirdiğimde neden tadı bu kadar lezzetli olmuyor?' diye soruyorsanız bu haberimizi okuyunuz. Peki Kestane pişirirken neye dikkat edilmeli? Gelin yanıtına hep birlikte bakalım...
13.12.2022 20:20 - Son Güncelleme: 13.12.2022 20:20
Kış ayları gelir gelmez akıllara en lezzetli yiyecek olan kestane geliyor. Kestane pişirmek için aslında biraz marifet gerekiyor. Evde pişirilen kestanelerde lokum kıvamı elde etmek için bazı teknikler açıklandı. Bu sayede kestanedeki pişirme hünerini çevrenize hemen gösterebilirsiniz. İşte kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestanenin pişirme teknikleri...
Lokum gibi kestane pişirmek isteyenler buraya! Kışın bolca tüketilen kestaneler için 4 farklı pişirme tekniği bulunuyor. Peki bu teknikler neler?