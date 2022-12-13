Gaziantep’te sağlık çalışanlarına serum geç geldi şiddeti! 7 kişi yaralandı 4 kişi gözaltına alındı

SAĞLIKÇILARI DARBEDERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA YAKININA AYNI HASTANEDE İLK MÜDAHALE

Gaziantep'te sağlık çalışanlarını darbederken kalp krizi geçiren hasta yakını aynı hastanedeki sağlıkçıların müdahalesiyle yaşama döndürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesine gelen bir kadın hasta, muayenesi yapıldıktan sonra serum takılması için müşahede odasına alındı. Hasta henüz bilinmeyen nedenle hemşireyle tartıştı. Sesleri duyan hasta yakınları müşahede odasına girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Hasta ile oğlu, kocası ve bazı yakınları; hemşire Zeliha B, radyoloji teknisyeni Mustafa Ç, tıbbi sekreter Mehmet A. ve güvenlik görevlileri İlker T. ve Murat İ'yi taş ve sopa ile darbetti.