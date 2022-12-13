Gaziantep'te sağlık çalışanlarına serum geç geldi şiddeti! 7 kişi yaralandı 4 kişi gözaltına alındı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde meydana gelen olayda, bir grup hasta yakını serumu geç getirdikleri gerekçesiyle sağlık çalışanlarını darp ettiler. Olayda 7 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında sağlık çalışanlarını darbederken kalbi duran hasta yakınının sağlık çalışanlarının müdahalesiyle hayata döndürüldüğünü belirtildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirildi. Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede bölümünde iken, görevli hemşire Zelihanur Bozkurt, başka bir hastanın serumunu taktıktan sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınları tarafından sözlü tacize uğradı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEDAVİ ALTINDA
Hastane koridorunda devam eden tartışma sırasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Bozkurt yaralandı. Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.
TAŞLI SOPALI SALDIRI
Olay sırasında saldırgan gruptan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi hastane doktorları yaptı. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 3 sağlık ve 2 güvenlik görevlisinin darp edilme anları ise hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğramaları ve bir kişinin çantasındaki taşı çıkarıp fırlatması yer aldı.
SAĞLIKÇILARI DARBEDERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA YAKININA AYNI HASTANEDE İLK MÜDAHALE
Gaziantep'te sağlık çalışanlarını darbederken kalp krizi geçiren hasta yakını aynı hastanedeki sağlıkçıların müdahalesiyle yaşama döndürüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesine gelen bir kadın hasta, muayenesi yapıldıktan sonra serum takılması için müşahede odasına alındı. Hasta henüz bilinmeyen nedenle hemşireyle tartıştı. Sesleri duyan hasta yakınları müşahede odasına girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Hasta ile oğlu, kocası ve bazı yakınları; hemşire Zeliha B, radyoloji teknisyeni Mustafa Ç, tıbbi sekreter Mehmet A. ve güvenlik görevlileri İlker T. ve Murat İ'yi taş ve sopa ile darbetti.
3 SAĞLIK ÇALIŞANI VE 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Hastanede ve dışında gerçekleşen saldırı sırasında kalp krizi geçiren hasta yakını Hasan B'ye ilk müdahaleyi hastanedeki sağlık çalışanları yaptı. Buradaki müdahale ile hayata döndürülen Hasan B'nin sevk edildiği Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Saldırıda yaralanan 3 sağlık çalışanı ve 2 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.