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Eşinin silahından çıkan kurşunlar hayattan kopardı! Selver hemşireye gözyaşlarıyla veda

Isparta'da eşi tarafından öldürülen hemşire Selver Bulut, Antalya'nın Seril ilçesinde toprağa verildi. Gözyaşlarına boğulan kız kardeşi Sümeyya Bulut, cenazede, "Korkma ablacığım ben buradayım" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Dün akşam geç saatlerde adliyeye sevk edilen Mustafa Bulut, çıkarılan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

12.12.2022 14:46 - Son Güncelleme: 12.12.2022 15:46
Eşinin silahından çıkan kurşunlar hayattan kopardı! Selver hemşireye gözyaşlarıyla veda

Isparta'da, eşinin tüfekle öldürdüğü hemşire Selver Bulut (48), memleketi Antalya'da toprağa verildi. Cinayet şüphelisi eşi Mustafa Bulut (66) tutuklandı.

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Eşinin silahından çıkan kurşunlar hayattan kopardı! Selver hemşireye gözyaşlarıyla veda

Dün saat 04.30 sıralarında, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde; Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli, 2 çocuk annesi Selver Bulut ile eşi Mustafa Bulut, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Eşinin silahından çıkan kurşunlar hayattan kopardı! Selver hemşireye gözyaşlarıyla veda

Büyüyen tartışmada Mustafa Bulut, tüfekle eşi Selver Bulut'un başına ateş etti. Alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Bulut'un polisi arayıp eşini vurduğu ihbarıyla Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.

Eşinin silahından çıkan kurşunlar hayattan kopardı! Selver hemşireye gözyaşlarıyla veda

Kapıyı açmayan Mustafa Bulut uzun süre içeriden çıkmayınca polis, kapı camını kırıp eve girdi.

Eşinin silahından çıkan kurşunlar hayattan kopardı! Selver hemşireye gözyaşlarıyla veda

Polis, Mustafa Bulut'u yatakta kendinden geçmiş halde, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu.

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