Eşinin silahından çıkan kurşunlar hayattan kopardı! Selver hemşireye gözyaşlarıyla veda

Dün saat 04.30 sıralarında, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde; Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli, 2 çocuk annesi Selver Bulut ile eşi Mustafa Bulut, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.