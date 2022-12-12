Eşinin silahından çıkan kurşunlar hayattan kopardı! Selver hemşireye gözyaşlarıyla veda
Isparta'da eşi tarafından öldürülen hemşire Selver Bulut, Antalya'nın Seril ilçesinde toprağa verildi. Gözyaşlarına boğulan kız kardeşi Sümeyya Bulut, cenazede, "Korkma ablacığım ben buradayım" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Dün akşam geç saatlerde adliyeye sevk edilen Mustafa Bulut, çıkarılan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Isparta'da, eşinin tüfekle öldürdüğü hemşire Selver Bulut (48), memleketi Antalya'da toprağa verildi. Cinayet şüphelisi eşi Mustafa Bulut (66) tutuklandı.
Dün saat 04.30 sıralarında, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde; Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli, 2 çocuk annesi Selver Bulut ile eşi Mustafa Bulut, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Büyüyen tartışmada Mustafa Bulut, tüfekle eşi Selver Bulut'un başına ateş etti. Alkollü olduğu iddia edilen Mustafa Bulut'un polisi arayıp eşini vurduğu ihbarıyla Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.
Polis, Mustafa Bulut'u yatakta kendinden geçmiş halde, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu.