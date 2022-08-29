30 Ağustos Zafer Bayramı MESAJLARI 2022! Resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri, şiirleri! En güzel, anlamlı, kısa, uzun, RESMİ, KURUMSAL, Atatürk TÜRK bayraklı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI 2022!

Herkesin 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Hepsinden Allah rağzı olsun.