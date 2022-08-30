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Haberler Yaşam Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin 'Nazende Sevgilim' performansı milyonlarca kez izlendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin 'Nazende Sevgilim' performansı milyonlarca kez izlendi

Sosyal medyada bugün paylaşılan bir video izlenme rekorları kırıyor. Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin piyano eşliğinde söyledikleri 'Nazende Sevgilim' şarkısı milyonlarca kez izlendi.

30.08.2022 15:42 - Son Güncelleme: 30.08.2022 15:51
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin ’Nazende Sevgilim’ performansı milyonlarca kez izlendi

Amatör şarkı videoları sosyal medyada en çok izlenen videoların başında geliyor.

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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin ’Nazende Sevgilim’ performansı milyonlarca kez izlendi

Bugün ise paylaşılan bir video, tam manasıyla izlenme rekorları kırdı.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin ’Nazende Sevgilim’ performansı milyonlarca kez izlendi

Aysima ve Ayşe Mina kardeşler piyano eşliğinde 'Nazende Sevgilim' isimli şarkıyı söyledi. Video, Twitter ve Instagramda birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin ’Nazende Sevgilim’ performansı milyonlarca kez izlendi

Kardeşlerden büyük olan Aysima 8 yaşında ve piyano çalıyor. Aysima'nın kendi adına açılmış bir YouTube kanalı var ve o kanalda performanslarını yayınlıyor.

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin ’Nazende Sevgilim’ performansı milyonlarca kez izlendi

Küçük kardeş Ayşe Mina ise ablasına vokalde çok başarılı bir şekilde eşlik ediyor.

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