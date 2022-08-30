Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin 'Nazende Sevgilim' performansı milyonlarca kez izlendi
Sosyal medyada bugün paylaşılan bir video izlenme rekorları kırıyor. Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin piyano eşliğinde söyledikleri 'Nazende Sevgilim' şarkısı milyonlarca kez izlendi.
30.08.2022 15:42 - Son Güncelleme: 30.08.2022 15:51
Aysima ve Ayşe Mina kardeşler piyano eşliğinde 'Nazende Sevgilim' isimli şarkıyı söyledi. Video, Twitter ve Instagramda birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.