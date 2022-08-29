Adana’da kardeşler 1 milyar TL’lik malı paylaşamayınca davalık oldu! ’Canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun’

Süreç devam ederken mağdur edildiklerini öne süren Halim E. ve ailesi, bazı tapuları da zimmetine geçirdiğini iddia ettikleri Zafer E. tarafından defalarca tehdit edildiklerini, adamları tarafından da sopa, döner bıçağı ve satırlarla kendilerine ait farklı iş yerlerinde ve farklı zamanlarda darbedildiklerini öne sürdü.

Fotoğraftaki: Zafer E.