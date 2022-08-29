Adana'da kardeşler 1 milyar TL'lik malı paylaşamayınca davalık oldu! 'Canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun'
Adana'da akaryakıt, hazır beton, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren grup şirketinin ortakları Halim E. (57) ve kardeşi Zafer E. (55), 1 milyar TL'lik mal paylaşımında anlaşamayınca davalık oldu. Halim E.'nin oğullarından Doğuş E., "Devletimizden can ve mal güvenliğimizi sağlamalarını istiyorum. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun istiyoruz" dedi.
29.08.2022 16:13 - Son Güncelleme: 29.08.2022 16:15
Süreç devam ederken mağdur edildiklerini öne süren Halim E. ve ailesi, bazı tapuları da zimmetine geçirdiğini iddia ettikleri Zafer E. tarafından defalarca tehdit edildiklerini, adamları tarafından da sopa, döner bıçağı ve satırlarla kendilerine ait farklı iş yerlerinde ve farklı zamanlarda darbedildiklerini öne sürdü.
Fotoğraftaki: Zafer E.
Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olaylar ve iddialarla ilgili Zafer E. aleyhinde adliyede toplam 76 suç duyurusu oluştu, bunlardan 11'i davaya dönüştü.