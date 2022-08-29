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Adana'da kardeşler 1 milyar TL'lik malı paylaşamayınca davalık oldu! 'Canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun'

Adana'da akaryakıt, hazır beton, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren grup şirketinin ortakları Halim E. (57) ve kardeşi Zafer E. (55), 1 milyar TL'lik mal paylaşımında anlaşamayınca davalık oldu. Halim E.'nin oğullarından Doğuş E., "Devletimizden can ve mal güvenliğimizi sağlamalarını istiyorum. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun istiyoruz" dedi.

DHA
29.08.2022 16:13 - Son Güncelleme: 29.08.2022 16:15
Adana’da kardeşler 1 milyar TL’lik malı paylaşamayınca davalık oldu! ’Canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun’

Kentte akaryakıt, hazır beton, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren tanınmış bir grup şirketinin 2 ortağı kardeşler Halim E. ve Zafer E., yaşadıkları bazı güven problemleri nedeniyle 2019'da ortaklıklarını sonlandırma kararı aldı.

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Adana’da kardeşler 1 milyar TL’lik malı paylaşamayınca davalık oldu! ’Canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun’

Gruptaki bazı şirketlerin ve taşınmaz hisse paylarının bölüşülmesi sırasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine temsil ve imza yetkisini elinde bulunduran Zafer E. ile Halim E. arasında hukuk mücadelesi başladı.
Fotoğraftaki: Halim E.

Adana’da kardeşler 1 milyar TL’lik malı paylaşamayınca davalık oldu! ’Canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun’

Piyasa değeri 1 milyar TL olan şirket defterleri mahkemeye teslim edildi. Akaryakıt istasyonlarının bağlı olduğu bir şirkete tasfiye memuru atandı. Diğer akaryakıt şirketi ve 2 otelin tasfiye sürecine başlandı. 4 şirkette de sorumluluk davası başlatıldı.

Adana’da kardeşler 1 milyar TL’lik malı paylaşamayınca davalık oldu! ’Canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun’

Süreç devam ederken mağdur edildiklerini öne süren Halim E. ve ailesi, bazı tapuları da zimmetine geçirdiğini iddia ettikleri Zafer E. tarafından defalarca tehdit edildiklerini, adamları tarafından da sopa, döner bıçağı ve satırlarla kendilerine ait farklı iş yerlerinde ve farklı zamanlarda darbedildiklerini öne sürdü.
Fotoğraftaki: Zafer E.

Adana’da kardeşler 1 milyar TL’lik malı paylaşamayınca davalık oldu! ’Canımıza bir şey olmadan bu dava son bulsun’

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olaylar ve iddialarla ilgili Zafer E. aleyhinde adliyede toplam 76 suç duyurusu oluştu, bunlardan 11'i davaya dönüştü.

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