İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘küfürleşme’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir dönerci dükkanında 'küfürleşme' nedeniyle başladığı ileri sürülen ve sokağa taşan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Olayın şüphelileri polis ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. İşte olayın detayları...
23.11.2021 01:35
- Son Güncelleme: 23.11.2021 01:50
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir dönerci dükkanına gelen kalabalık grup ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında 'küfürleşme' nedeniyle tartışma çıktı.