İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘küfürleşme’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılardan S.Ö., ile A.A., özel bir hastaneye G.A., ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.