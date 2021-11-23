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İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘küfürleşme’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir dönerci dükkanında 'küfürleşme' nedeniyle başladığı ileri sürülen ve sokağa taşan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Olayın şüphelileri polis ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

23.11.2021 01:35 - Son Güncelleme: 23.11.2021 01:50
İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘küfürleşme’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir dönerci dükkanına gelen kalabalık grup ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında 'küfürleşme' nedeniyle tartışma çıktı.

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘küfürleşme’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Çıkan tartışmanın sokağa taşmasıyla birlikte A.S., ve V.S.S., isimli şahıslar ile grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) aldıkları bıçak darbeleri ile A.A. (24) ise kavgada kolundan yaralandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘küfürleşme’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

İşletme sahiplerinden A.S.'nin de elinden yaralandığı bıçaklı kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘küfürleşme’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘küfürleşme’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılardan S.Ö., ile A.A., özel bir hastaneye G.A., ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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