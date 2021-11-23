Keban Baraj Gölü'nde sular çekilince dev obruk ortaya çıktı! Meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılıyor
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve balık avlamaya giden bir kişi tarafından fark edilen dev obruk ilgi uyandırdı. Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'ne tekneyle balık avına çıkan Vahdet Gündüz'ün ilçenin 6 kilometre güneydoğusundaki Tunceli kıyısında fark ettiği obrukta Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy tarafından inceleme yapıldı. Gündüz, "Burası tamamen suyla kaplı, ağlarımızı attığımız bir yerdi. Çok büyük turnaların, sazan balıklarının yakalandığı bir yerdi" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Aksoy, "Obruğun en üst yüzeyi yaklaşık 350 metre çapa sahip. Bu obruğun bölgedeki çok büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var" dedi. Haberin detayları...
23.11.2021 15:19
- Son Güncelleme: 23.11.2021 15:23
Keban Baraj Gölü'ne 8 yaşındaki kızıyla tekneyle balık avına çıkan Vahdet Gündüz, ilçenin 6 kilometre güneydoğusundaki Tunceli kıyısında daha önce balık avladıkları alanda suların çekildiğini gördü.
Gündüz, görünümüyle ilgi uyandıran dev çukurda detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy söz konusu bölgede yaptığı incelemede dev çukurun baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan dev bir obruk olduğunu tespit etti.