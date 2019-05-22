24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kampçılar için kamp ürünleri burada! Güncel katalog

24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağı sorusuna yanıt ararken, yayınlanan katalog ile birlikte indirimli liste belli oldu. BİM'in cuma kataloğunda birçok ürün yer alırken, en dikkat çekenleri arasında kamp ürünleri yer alıyor. İşte 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...