24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kampçılar için kamp ürünleri burada! Güncel katalog
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinde kamp ürünleri dikkat çekiyor. Otomatik çadır, solar lamba, katlanır sandalye, çakmak taşlı kamp bıçağı, kampçı baltası, çekiçli kampçı küreği gibi birçok ürün bu katalogda birleştirilmiş. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacka? İşte 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
22.05.2019 12:27
- Son Güncelleme: 22.05.2019 12:27
24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağı sorusuna yanıt ararken, yayınlanan katalog ile birlikte indirimli liste belli oldu. BİM'in cuma kataloğunda birçok ürün yer alırken, en dikkat çekenleri arasında kamp ürünleri yer alıyor. İşte 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 MAYIS 2019)
Akülü Araba 6V
• +3 yaş
• Maksimum kapasite: 35 Kg
• Hız: 3,5 km/h
• 6 V Akü
• 6 V Şarj cihazı
• Ayak gazdan çekildiğinde otomatik frenleme yapar
• Sökülebilir akü, İleri/Geri vites, elektronik korna, hareketli aynalar
• Araç hareket halinde iken yanan ön farlar
• 1 x 6 V Arka Motor
• Sökülebilir koltuk
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