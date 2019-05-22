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24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kampçılar için kamp ürünleri burada! Güncel katalog

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü satışa çıkacak olan indirimli ürünler listesinde kamp ürünleri dikkat çekiyor. Otomatik çadır, solar lamba, katlanır sandalye, çakmak taşlı kamp bıçağı, kampçı baltası, çekiçli kampçı küreği gibi birçok ürün bu katalogda birleştirilmiş. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacka? İşte 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

22.05.2019 12:27 - Son Güncelleme: 22.05.2019 12:27
24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kampçılar için kamp ürünleri burada! Güncel katalog

24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağı sorusuna yanıt ararken, yayınlanan katalog ile birlikte indirimli liste belli oldu. BİM'in cuma kataloğunda birçok ürün yer alırken, en dikkat çekenleri arasında kamp ürünleri yer alıyor. İşte 24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kampçılar için kamp ürünleri burada! Güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 MAYIS 2019)

Akülü Araba 6V

• +3 yaş
• Maksimum kapasite: 35 Kg
• Hız: 3,5 km/h
• 6 V Akü
• 6 V Şarj cihazı
• Ayak gazdan çekildiğinde otomatik frenleme yapar
• Sökülebilir akü, İleri/Geri vites, elektronik korna, hareketli aynalar
• Araç hareket halinde iken yanan ön farlar
• 1 x 6 V Arka Motor
• Sökülebilir koltuk

24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kampçılar için kamp ürünleri burada! Güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 MAYIS 2019)

Otomatik Çadır

• ~200x150x110 cm
• Tek hareketle kolay açma- kapama sistemi
• Su geçirmez kumaş
• Sineklikli kapı ve pencere
• 7.9 mm çap çadır çubuğu

24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kampçılar için kamp ürünleri burada! Güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 MAYIS 2019)

Solar Lamba

• Güneş enerjisi ile şarj olabilme özelliği
• Usb çıkışlı powerbank ile cihazlarınızı şarj edebilirsiniz
• Askı aparatı

24 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Kampçılar için kamp ürünleri burada! Güncel katalog

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 MAYIS 2019)

Sinek ve Haşere Öldürücü Cihaz

• Sivrisinek, böcek, sinek, yaban arısı vb. yok eder
• 5 W

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