Dehşete düşüren görüntüler! Kafese giren adam yem oldu...

Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor, ardından kafesine götürüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. İşte kan donduran o anlar.

22.05.2019 12:52 - Son Güncelleme: 22.05.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





