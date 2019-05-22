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23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri dikkat çekiyor

Perşembe günü satışa çıkacak olan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe indirimlerini heyecanla bekleyen A101 müşterileri güncel kataloğu araştırmaya başladı. Haberimizde indirimli ürünlerin tamamına ulaşabilirsiniz. A101'in yayınladığı katalogda teknoloji ürünleri yine ön planda tutulmuş. Samsung UHD 4K Smart TV 2.929,00 TL fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, A101'de haftanın indirimleri neler? İtşe 23 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

22.05.2019 12:03 - Son Güncelleme: 22.05.2019 12:03
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri

23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. A101'in en çok merak edilenleri ise bayram şekerleri oldu. A101 marketler haftanın indirimli ürünler kataloğunda baram şekerlerine de yer verdi. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...

23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

A101'de bu hafta en dikkat çeken ürünler arasında Samsung 43NU7100 43" UHD 4K Smart TV yer alıyor. 2.929,00 TL fiyatı ile bu televizyon 2 yıl garantili olarak 23 Mayıs'ta satışa çıkacak.

23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

General Mobile GM8 Go Black Cep Telefonu

* 1 GB RAM

* 16 GB dahili hafıza

* 128 GB'a kadar Micro SD kart desteği

* 1,5 GHz Quard Core İşlemci

* Android 8.1 Oreo Go Edition

* 3500 mAh pil

23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

Piranha 1125 Full HD Aksiyon amerası 99,00 TL. Full HD video çözünürlük ve su geçirmez kılıf hediyeli bu ürün taksitli imkanlarla da alınabilecek. Ürünün taksitli fiyatı 103,00 TL olacak.

23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

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