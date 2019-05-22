23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri dikkat çekiyor

23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. A101'in en çok merak edilenleri ise bayram şekerleri oldu. A101 marketler haftanın indirimli ürünler kataloğunda baram şekerlerine de yer verdi. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...