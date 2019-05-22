23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri dikkat çekiyor
Perşembe günü satışa çıkacak olan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe indirimlerini heyecanla bekleyen A101 müşterileri güncel kataloğu araştırmaya başladı. Haberimizde indirimli ürünlerin tamamına ulaşabilirsiniz. A101'in yayınladığı katalogda teknoloji ürünleri yine ön planda tutulmuş. Samsung UHD 4K Smart TV 2.929,00 TL fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, A101'de haftanın indirimleri neler? İtşe 23 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...
22.05.2019 12:03
- Son Güncelleme: 22.05.2019 12:03
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. A101'in en çok merak edilenleri ise bayram şekerleri oldu. A101 marketler haftanın indirimli ürünler kataloğunda baram şekerlerine de yer verdi. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
23 Mayıs A101 aktüel ürünler: Samsung UHD 4K Smart TV, Akülü Araba, Bayram şekerleri
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