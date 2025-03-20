21 Mart ekinoks özellikleri! İlkbahar gündönümü nedir? 21 Mart en uzun gece mi?

📅 21 Mart En Uzun Gece mi, Gündüz mü?

21 Mart'ta, dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Ancak bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi bir durum gözlemlenir; geceler uzar, gündüzler kısalır.

🌐 21 Mart Ekinoksunun Özellikleri

🌟 Güneş ışınları, öğle vakti Ekvator'a tam 90° açıyla düşer.

🌟 Ekvator'da bulunan cisimlerin öğle vakti gölge boyu sıfırdır.

🌟 Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarım Küre'de ise geceler uzamaya başlar.

🌟 Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.

🌟 Güneş, her iki kutup noktasında da görünür.

🌟 Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gündüz, Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gece başlar.

🌟 Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar.

📝 Ekinoks Nedir?

Ekinoks, Latince "aequus" (eşit) ve "nox" (gece) kelimelerinden türemiştir ve "gece-gündüz eşitliği" anlamına gelir. Yılda iki kez, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşir. Bu olay, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi nedeniyle meydana gelir.