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21 Mart ekinoks özellikleri! İlkbahar gündönümü nedir? 21 Mart en uzun gece mi?

21 Mart ekinoksu, gece ve gündüzün eşit olduğu özel bir gök olayı olarak bilinir. Bu tarih, Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın, Güney Yarım Küre için ise sonbaharın başlangıcıdır. 2025 yılında da bu olay, 21 Mart tarihinde yaşanacak. Peki, ekinoks nedir, bu tarihte neler olur, burçlara etkileri neler?

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takvim.com.tr
21 Mart ekinoks özellikleri! İlkbahar gündönümü nedir? 21 Mart en uzun gece mi?

Bugün, gece ile gündüz sürelerinin eşit olduğu 21 Mart ekinoksu gerçekleşiyor. Bu özel doğa olayı, kuzey yarımkürede baharın, güney yarımkürede ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

21 Mart ekinoks özellikleri! İlkbahar gündönümü nedir? 21 Mart en uzun gece mi?

📅 21 Mart En Uzun Gece mi, Gündüz mü?

21 Mart'ta, dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Ancak bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi bir durum gözlemlenir; geceler uzar, gündüzler kısalır.

🌐 21 Mart Ekinoksunun Özellikleri

🌟 Güneş ışınları, öğle vakti Ekvator'a tam 90° açıyla düşer.

🌟 Ekvator'da bulunan cisimlerin öğle vakti gölge boyu sıfırdır.

🌟 Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarım Küre'de ise geceler uzamaya başlar.

🌟 Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.

🌟 Güneş, her iki kutup noktasında da görünür.

🌟 Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gündüz, Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gece başlar.

🌟 Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar.

📝 Ekinoks Nedir?

Ekinoks, Latince "aequus" (eşit) ve "nox" (gece) kelimelerinden türemiştir ve "gece-gündüz eşitliği" anlamına gelir. Yılda iki kez, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşir. Bu olay, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi nedeniyle meydana gelir.

21 Mart ekinoks özellikleri! İlkbahar gündönümü nedir? 21 Mart en uzun gece mi?

🌱 EKİNOKSUN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

🌸 21 Mart ekinoksu, Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

🌸 Tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar için ekinoks, doğanın uyanışı ve bereketin başlangıcı olarak görülür.

21 Mart ekinoks özellikleri! İlkbahar gündönümü nedir? 21 Mart en uzun gece mi?

🌸 Bu tarih, birçok medeniyet tarafından kutlamalar ve festivallerle anılır.

🌸 Persler, Nevruz Bayramı'nı 21 Mart'ta kutlar ve bu günü yeni yılın başlangıcı olarak kabul ederler.

🌸 Güneş'in Ekvator'a tam dik açıyla düşmesi, dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmesini sağlar.

21 Mart ekinoks özellikleri! İlkbahar gündönümü nedir? 21 Mart en uzun gece mi?

📆 21 Mart'tan Sonra Neler Olacak?

✅ Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzayacak, yaz mevsimine yaklaşılacak.

✅ Sıcaklıklar artacak, bahar mevsimi hissedilmeye başlanacak.

21 Mart ekinoks özellikleri! İlkbahar gündönümü nedir? 21 Mart en uzun gece mi?

✅ Bitkiler ve hayvanlar üzerinde mevsimsel değişiklikler gözlemlenecek.

✅ Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olacak, günler kısalacak, havalar soğuyacak.

Fotoğraflar: AA