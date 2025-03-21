İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri de devam ediyor.
İMAMOĞLU'NU BUNDAN SONRA NE BEKLİYOR?
Peki, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Soruşturma İmamoğlu'nun siyasi hayatını nasıl etkilenecek? Kimlerle görüşebiliyor?
Avukat Zeynel Akdağ, bundan sonraki süreçte yaşanacakları "Gözaltındaki mevcut şüpheliler, emniyette ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye mevcutlu olarak çıkarılacaklar. Eş zamanlı olarak birden fazla savcı tarafından şüphelilerin ifadesi alınacak. İfadeler akabinde tutuklama talepli ya da adli kontrol talepli mahkemeye sevk olma durumları söz konusudur." sözleri ile ifade etti.
"GÖZALTI SÜRESİ UZAYABİLİR"
Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, 4 günlük gözaltı süresinin 7 güne uzayabileceğine dikkat çekerek, "Savcılık gözaltı süresinin uzatılmasına karar verebilir. İddianamenin yazılması açısında bakacak olursak, her iki suçlama da 3 ayı bulan bir süreyi alabilir." dedi.
"İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELEBİLİR"
"Söz konusu suçların işlendiğinin sabit olması halinde onlarca yıl ceza alınması mümkün olabilir." diyen Avukat Mustafa Zafer, ise "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
1 yıldan daha uzun süreli bir hapis cezası alınmasını gerektiren bir halin tespiti halinde siyasi yasak gelebilir. Soruşturma aşaması devam ederken de siyasi yasak gelme durumu söz konusudur.
"İKİ KAT CEZA ALIR"
Örgüt lideri olmakla, örgüt üyesi olmak arasında fark olduğuna işaret eden Avukat Zeynel Akdağ, ise "Örgüt liderleri, üyelere göre iki kat daha fazla ceza ile karşı karşıya kalır. " dedi.
KAYYUM ATANIR MI?
İBB'ye kayyum atanır mı? sorusununa da yanıt veren Zafer, "99 sayılı belediye kanununa göre; belediye başkanı terör iltisakı nedeniyle herhangi bir şekilde görevden alınırsa o zaman söz konusu belediyeye kayyum atanması muhtemel olabilir" şeklinde konuştu.
İmamoğlu ve beraberindeki isimlerin onlarca yıl ceza almasının mümkün olduğu da öğrenildi. Örgütün tespit edilmesi durumunda istenilen cezanın 20 yıla kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.
KİMLERLE GÖRÜŞEBİLİR?
İmamoğlu'nun gözaltında ihtiyaçlarını kimin karşıladığını ve kimlerle görüşebildiğini de hukukçulara soruldu. Hukukçular, "İstanbul Emiyet Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanıyor. İhtiyaçları içerisinde yiyecek-içecek ve ilaçları bulunuyor. Gözaltında olan şüpheliler yalnızca avukatları ile görüşebilir. Soruşturma aşaması gizli yürütülür. Şu aşamada ailesi ile görüşemez" dedi.
Özetlemek gerekirse İmamoğlu'nun önünde 4 ihtimal bulunuyor.
Bu ihtimaller şu şekilde;
1) Serbest bırakılabilir. Eğer serbest kalırsa görevinin başına dönerek İstanbul Belediye Başkanlığı'na devam edebilir.
2) Serbest kalmasına rağmen 'terör' suçlamasından soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı gerek duyarsa görevinden alarak yerine kayyum atayabilir.
3) İmamoğlu hakkındaki suçlamalardan biri olan 'terör örgütüne yardım'dan tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı, yerine kayyum atayabilir.
4) İmamoğlu 'organize suç örgütü' suçlamasından tutuklanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, seçim yaparak yerine başkan seçecek.