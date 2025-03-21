"İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELEBİLİR" "Söz konusu suçların işlendiğinin sabit olması halinde onlarca yıl ceza alınması mümkün olabilir." diyen Avukat Mustafa Zafer, ise "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: 1 yıldan daha uzun süreli bir hapis cezası alınmasını gerektiren bir halin tespiti halinde siyasi yasak gelebilir. Soruşturma aşaması devam ederken de siyasi yasak gelme durumu söz konusudur.

"İKİ KAT CEZA ALIR" Örgüt lideri olmakla, örgüt üyesi olmak arasında fark olduğuna işaret eden Avukat Zeynel Akdağ, ise "Örgüt liderleri, üyelere göre iki kat daha fazla ceza ile karşı karşıya kalır. " dedi.

KAYYUM ATANIR MI? İBB'ye kayyum atanır mı? sorusununa da yanıt veren Zafer, "99 sayılı belediye kanununa göre; belediye başkanı terör iltisakı nedeniyle herhangi bir şekilde görevden alınırsa o zaman söz konusu belediyeye kayyum atanması muhtemel olabilir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve beraberindeki isimlerin onlarca yıl ceza almasının mümkün olduğu da öğrenildi. Örgütün tespit edilmesi durumunda istenilen cezanın 20 yıla kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.