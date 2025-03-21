"GELMEKTE OLAN TEHLİKEYİ FARK ETTİ"

Övür, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "gelmekte olan" tehlikeyi fark etti ve partiye "tek adaylığı" dayattı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl olduğunu ifade eden Övür, "Onu öne çekip aceleyle adaylık telaşına düşen kendileri. Yargı kendi mecrasında yıllardır seslendirilen bu iddiaların üzerine gidiyor ve gerçeğin ortaya çıkması için bir kapı aralıyor. Siyaset için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Bir taraftan "temiz siyaset" denecek, diğer taraftan da en basiti, "balya balya para kuleleri" iddiasıyla suçlanan siyasetçiler CHP'yi dizayn edecek ya da cumhurbaşkanı adayı olacak. Demokratik hiçbir ülke bu kadar kirliliği taşıyamaz. Vesayet odaklarını, darbeci zihniyeti gerileten Türkiye artık siyaseti de "siyaset dışı" güçlerden temizlemeli. Tıpkı "terörsüz Türkiye" gibi." ifadelerini kullandı.