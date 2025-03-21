CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımı'nda yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi isimler de gözaltına alındı.
ADAYLIĞINI İLAN ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Gözaltı kararının hemen öncesinde İmamoğlu'nun parti içindeki anlaşmazlıklara rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi ise dikkat çekti. Bu durum, başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere çeşitli çevrelerde "İktidar kaybedeceğini anladı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini engellemek için operasyon yaptı." şeklinde yorumlandı.
Ancak operasyondan önce yurtdışına kaçan firarilerin olduğu da göz önüne alındığında durumun gerçeği yansıtmadığı görüldü.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir yayında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimi İmamoğlu'na karşı yapılacak operasyon ihtimaline karşı önceden tasarladıklarını ağzından kaçırması da bu durumun en büyük kanıtı oldu.
AKŞENER'İN O KONUŞMASI AKILLARA GELDİ
Söz konusu gelişmelerin ardından, İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz yıl nisan ayında, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı tek il belediyesi olan Nevşehir Belediyesi'ne ziyaretinde yaptığı konuşma akıllara geldi. Akşener, verdikleri destekle seçilmelerine vesile olduklarını vurguladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isim vermeden tepki göstermişti. Akşener, her zaman dürüstlükten bahsettiklerini belirterek, "Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin, daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.
O İSMİ ŞİKAYET ETMİŞTİ
Meral Akşener geçtiğimiz aylarda da, İBB Meclisinde bir dönem İYİ Parti Grup Başkanvekilliği yapan, 1 Kasım 2024'te ise İmamoğlu'nun danışmanlığına atanan İbrahim Özkan'ı MASAK'a şikayet etmişti.
Akşener MASAK'a verdiği dilekçede; mal varlığı hızlı bir şekilde artan Özkan'ın mal varlığının banka hesaplarının ticari faaliyetlerinin ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini talep etmişti.
İMAMOĞLU'NUN SİYASİ KURNAZLIĞI
Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Övür, yargının konuyla ilgili ciddi bir hazırlık yaptığına vurgu yaparak, CHP yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kurnazlığına dikkat çekti.
"GELMEKTE OLAN TEHLİKEYİ FARK ETTİ"
Övür, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle "gelmekte olan" tehlikeyi fark etti ve partiye "tek adaylığı" dayattı." dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl olduğunu ifade eden Övür, "Onu öne çekip aceleyle adaylık telaşına düşen kendileri. Yargı kendi mecrasında yıllardır seslendirilen bu iddiaların üzerine gidiyor ve gerçeğin ortaya çıkması için bir kapı aralıyor. Siyaset için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Bir taraftan "temiz siyaset" denecek, diğer taraftan da en basiti, "balya balya para kuleleri" iddiasıyla suçlanan siyasetçiler CHP'yi dizayn edecek ya da cumhurbaşkanı adayı olacak. Demokratik hiçbir ülke bu kadar kirliliği taşıyamaz. Vesayet odaklarını, darbeci zihniyeti gerileten Türkiye artık siyaseti de "siyaset dışı" güçlerden temizlemeli. Tıpkı "terörsüz Türkiye" gibi." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN SOKAK ÇAĞRISINA TEPKİ: BİLGİSİ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ
Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok'ta değerlendirmelerde bulundu. Altınok, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel'in önünün açıldığının söylendiğini ifade etti.
"Özel, İmamoğlu'nun gölgesi altındaydı. Genel Başkan Özel değil de İmamoğlu gibiydi" diyen Altınok, CHP liderinin Pazar günü halkı sokağa davet etmesini de sert sözlerle eleştirdi. Altınok, "Özgür Bey'in bugün bölgemizdeki kaosun sebeplerine dair derin bir bilgisi olmadığını zaten görüyoruz." dedi.