AŞK SÖZLERİ: Sevgiliye etkileyici mesajlar! Romantik, duygulu, manalı, hayranlık uyandıran...

Karşınızdaki insanı sadece birkaç güzel sözle mutlu edip tüm gün yüzünde gülücükler açtırabilirsiniz. Sevgiliye, eşe söylenebilecek en güzel aşk sözlerini bir araya getirdik. Ünlü şairlerin en çok beğenilen aşk sözleri de bu listede. İşte hissettiğiniz güzel duyguları eşe, flörte ve sevgiliye haykırabileceğiniz aşk sözleri…
Sevgiliye söylenecek aşk sözleri ile duygularınızı karşınızdaki kişiye yansıtabilir, onu duygu dolu güzel sözlerle mutlu edebilirsiniz. Hislerini yansıtmak için kelimeleri ve romantik sözleri tercih edenler için harikulade aşk sözleri burada! İşte romantik ve duygulu en güzel aşk sözleri ve şiirleri...
Ben Sana Mecburum - Atilla İlhan
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur?
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun
2024 AŞK SÖZLERİ
💓Seni sevmek, hayatımın en büyük zenginliği ve en büyük mutluluğu.
💓Seninle geçirdiğim her an için sonsuz teşekkürler, seni seviyorum.
❤Seninle geçirdiğim her an, zamanın durduğu ve dünyanın en güzel yerinde olduğumu hissettiğim bir zaman tüneli gibi.
❤Seninle geçirdiğim her an, hayatımın en güzel şarkısını söylüyorum.