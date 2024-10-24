AŞK SÖZLERİ: Sevgiliye etkileyici mesajlar! Romantik, duygulu, manalı, hayranlık uyandıran...

Sevgiliye söylenecek aşk sözleri ile duygularınızı karşınızdaki kişiye yansıtabilir, onu duygu dolu güzel sözlerle mutlu edebilirsiniz. Hislerini yansıtmak için kelimeleri ve romantik sözleri tercih edenler için harikulade aşk sözleri burada! İşte romantik ve duygulu en güzel aşk sözleri ve şiirleri...

Ben sana mecburum sen yoksun

Bu şehir o eski İstanbul mudur?

2024 AŞK SÖZLERİ

💓Seni sevmek, hayatımın en büyük zenginliği ve en büyük mutluluğu.

💓Seninle geçirdiğim her an için sonsuz teşekkürler, seni seviyorum.

❤Seninle geçirdiğim her an, zamanın durduğu ve dünyanın en güzel yerinde olduğumu hissettiğim bir zaman tüneli gibi.

❤Seninle geçirdiğim her an, hayatımın en güzel şarkısını söylüyorum.