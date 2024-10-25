51/2-A trafik cezası neden yazılır, kaç TL? 51/2-A trafik cezası nedir? Yönetmeliğe göre...

Türkiye'de trafik kuralları sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve kazaları önlemek amacıyla belirlenmiştir. Peki 51/2-A trafik cezası nedir, neden yazılır, ne kadar ve kaç TL? İşte merak edilen detaylar...

51/2-A trafik cezası nedir?

51/2-A trafik cezası hız sınırını %10 ila %30 arasında aşan sürücülere kesilen bir trafik cezasını tanımlar. Hız sınırları hem yerleşim yerlerinde hem de yerleşim yeri dışındaki yollarda belirli kurallara göre düzenlenmiştir. Bu nedenle sürücülerin hız limitlerine dikkat etmeleri hayati önem taşır.