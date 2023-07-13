2023'ün en fakir burçları açıklandı! 3 burç meteliğe kurşun atıyor! İşte doğuştan beş parasız burçlar listesi...
Bu burçların kaderinde fakir olmak var. Astrolojiyi yakından takip edenler doğuştan fakir burçları merak ediyor. Şansları bir türlü yaver gitmeyen o burçlar para konusunda oldukça şanssız! Maddi konuda zorluk çekmeleriyle tanınırlar! 3 burç açıklandı! Bilindiği gibi bazı insanlar, büyük bir zenginliği yakalamak için içlerinde gizli güce sahip değiller. İşte '5 parasız' denilen o burçlar...
2023'ün en şanslı burçları belli olmuştu. Peki en şanssız burçları hangileri? Astrologlar 3 burcu açıkladı. Kimileri en ufak hareketlerinde bile büyük kazançlar elde edebiliyorken, kimileri de ne yapsa istediği kazanca sahip olamıyor. Bakalım astroloji bu konuda ne diyor... Peki Hangi burçların zenginlik bulma olasılığı en düşük? İşte yanıtı...
DOĞUŞTAN PARASIZ 3 BURÇ
İKİZLER BURCU
İkizler burcu çok hazırcı oldukları için para konusunda sık sık sorun yaşalar. Çünkü onlar kendilerine bile cimridirler. Para konusunda bu yüzden en çok sıkıntı çeken burçlar sıralamasında ilke girerler. Zenginlik bunalımları onları zora sokar bu yüzden ellerindekini bile kaybetme ihtimalleri var.
BALIK BURCU
Onlar yemeye içmeye alıştıkları için ceplerinde para tutmaz. Hesap kitap bilmezler. Sürekli olarak rahatlığa alışmışlar. Onların para açısından kendilerine bile faydaları yok. Kazanmak ve biriktirmek kim onlar kim. Anca Balık burçları yiyip dursunlar. Zenginlik ve para onlar için hayal kurmak. Fırsatları da iyi değerlendirmeyi bilmezler.