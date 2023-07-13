2023’ün en fakir burçları açıklandı! 3 burç meteliğe kurşun atıyor! İşte doğuştan beş parasız burçlar listesi...

BALIK BURCU

Onlar yemeye içmeye alıştıkları için ceplerinde para tutmaz. Hesap kitap bilmezler. Sürekli olarak rahatlığa alışmışlar. Onların para açısından kendilerine bile faydaları yok. Kazanmak ve biriktirmek kim onlar kim. Anca Balık burçları yiyip dursunlar. Zenginlik ve para onlar için hayal kurmak. Fırsatları da iyi değerlendirmeyi bilmezler.