Türkiye El Nino kabusuyla kavrulacak! Peş peşe uyarı yapıldı: 40 dereceyi aşabilir! Son 120 bin yılın en sıcak ayı olacak

"TÜRKİYE'DE SICAKLAR 40 DERECEYİ AŞABİLİR"

İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'de sıcaklar 40 dereceyi aşabilir. İtalya'da ise Floransa ve Roma'nın da aralarında olduğu on şehir için kırmızı alarm verilmiş durumda.