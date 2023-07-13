Türkiye El Nino kabusuyla kavrulacak! Peş peşe uyarı yapıldı: 40 dereceyi aşabilir! Son 120 bin yılın en sıcak ayı olacak
Avrupa'da etkisini sürdüren El Nino, Türkiye'ye geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli için peş peşe sıcaklık uyarısında bulundu. Avrupa ve Kuzey Afrika'yı kavuran sıcak hava dalgası, bazı yerlerde rekor değerlere çıkabilir. Uzmanlar 5 ülkeyi uyardı. Rekor sıcaklıkların görülebileceği ülkeler arasında Türkiye de var. Hava durumu raporuna göre, birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. El nino sıcaklığın cuma ve cumartesi günü yaşanması beklenirken sıcaklıkların gölgede bile 47 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Son 120 bin yılın en sıcak ayı olacak. Peki, El Nino nedir? El Nino'nun Türkiye'ye etkisi nelerdir? El nino; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa ve Antal'ya'da etkisini nasıl gösterecek? El Nino tehlikesi hangi illerde görülecek? Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülke hangisi? Konuyla ilgili işte detaylar...
13.07.2023 10:32 - Son Güncelleme: 13.07.2023 10:33
Avrupa ve Kuzey Afrika'yı kavuran sıcak hava dalgası, bazı yerlerde rekor değerlere çıkabilir. Rekor sıcaklıkların görülebileceği ülkeler arasında Türkiye de var.
"TÜRKİYE'DE SICAKLAR 40 DERECEYİ AŞABİLİR"
İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'de sıcaklar 40 dereceyi aşabilir. İtalya'da ise Floransa ve Roma'nın da aralarında olduğu on şehir için kırmızı alarm verilmiş durumda.
"DAYANILMAZ BİR SICAK HAVA DALGASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
İtalyan medyası, Lodi kentinde bir yaya geçidi için asfaltı boyayan adamın kendinden geçtiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü bildiriliyor. İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianni yaşanan durumu, "Dayanılmaz bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız" mesajı ile paylaştı.