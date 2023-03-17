2023 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan başlangıcı ne zaman? İlk oruç hangi gün?

Müslümanların ibadet ve oruçla sabırla geçirdiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayına artık kısa bir süre kaldı. Gece yarısı sahur yapacak olan Müslümanlar, o günün akşam namazına kadar orucunu tutacak, hiçbir şey yemeyip içmeyecek ve günü ibadetle geçirecek. Peki ilk oruç ne zaman? Ramazan'a kaç gün kaldı? 2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Sizler için derledik.