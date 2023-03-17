2023 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan başlangıcı ne zaman? İlk oruç hangi gün?
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar, Ramazan'a kaç gün kaldı? Oruca kaç gün var 2023? Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Ramazan ayına kaç gün var? İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazana ne kadar kaldı? Sizler için derledik. İşte detaylar...
Müslümanların ibadet ve oruçla sabırla geçirdiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayına artık kısa bir süre kaldı. Gece yarısı sahur yapacak olan Müslümanlar, o günün akşam namazına kadar orucunu tutacak, hiçbir şey yemeyip içmeyecek ve günü ibadetle geçirecek. Peki ilk oruç ne zaman? Ramazan'a kaç gün kaldı? 2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Sizler için derledik.
"AFETLERDE EVSİZ, BARKSIZ KALAN İNSANLARI DESTEKLEMEMİZ LAZIM"
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt: "Ramazanı elimizde var olan şeyleri kardeşlerimizle paylaşmaya vesile kılacağız. Afetlerde evsiz, barksız kalan insanları desteklememiz lazım. Maddi ve manevi varlıklarımızı ihtiyaç sahiplerine aktararak fedakarlık yapmalıyız"
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
17 NİSAN'DA İDRAK EDİLECEK
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.