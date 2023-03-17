Prof. Dr. Sözbilir'den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! "4-6 büyüklüğünde yeni deprem..." 4.8'lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ!

Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem büyük endişe yarattı. İstanbul ve Düzce başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem hakkında detaylar merak ediliyor. (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. Yaptığı açıklamalarla Bolu ve çevre illerinde yeni depremlerin yaşanacağını belirten uzman isim tahminlerini sıraladı. İşte detaylar...