Prof. Dr. Sözbilir'den Düzce, Bolu, İstanbul KRİTİĞİ! "4-6 büyüklüğünde yeni deprem..." 4.8'lik BOLU DEPREMİ sonrası HARİTA ÇİZİLDİ!
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. İstanbul, Düzce ve Bolu özelinde açıklamalarda bulunan uzman isim yaptığı tahminle vatandaşları korkuttu.
17.03.2023 09:40 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:40
Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem büyük endişe yarattı. İstanbul ve Düzce başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem hakkında detaylar merak ediliyor. (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi. Yaptığı açıklamalarla Bolu ve çevre illerinde yeni depremlerin yaşanacağını belirten uzman isim tahminlerini sıraladı. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.