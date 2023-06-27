2023 Bayramın en talihli burçları belli oldu! 3 burç çok ballı! Temmuz ayına para içinde yüzerek girecekler! Astrolojiye ilgi duyanlar buraya! Yeni burç yorumlar heyecan yarattı. Bayram, yeni ay derken güzel havadisler açıklandı. Bayram ve Temmuz ayında bazı burçlar için maddi anlamda büyük fırsatlar ve kazançlar söz konusu. Peki hangi burçları neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım...