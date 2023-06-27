"Kıyamet 2060 yılında kopacak dünyanın sonu gelecek" O belgeler yüzyıllar sonra ortaya çıktı kehaneti tüyleri diken diken etti

'Dolayısıyla, 'zaman, zamanlar ve yarım zaman' olarak tanımlanan dönem, bir yılda on iki ay ve bir ayda 30 gün olduğunu varsayarsak, 42 ay veya 1260 gün veya üç buçuk yıl anlamına gelir. Bu, ilkel yılların takviminde yapıldığı gibi hesaplanmıştır. Canlı krallıkların uzun ömürlü yılları yerine, kısa ömürlü canavarların günlerini koyarsak, MS 800 yılında üç kralın tamamen fethinden itibaren başlayan 1260 günlük dönem, MS 2060 yılında sona erecektir. Muhtemelen daha geç sona erebilir, ancak daha erken sona ermesi için bir sebep görmüyorum.'