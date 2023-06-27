"Kıyamet 2060 yılında kopacak dünyanın sonu gelecek" O belgeler yüzyıllar sonra ortaya çıktı kehaneti tüyleri diken diken etti
Geleceği Allah'tan başkası bilemez ama insanlığın tarihler boyunca en çok merak ettiği şey de 'geleceğin' ta kendisidir. Araştırmalar, teoriler, kehanetler ve nicesi, insanlığı geleceği konusunda çeşitli tahminler yapmış ama doğru çıkmamıştır. Peki Newton doğruyu söylüyor olabilir mi? 17'nci yüzyılda yaşamış İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton, 2060 yılında kıyametin kopacağını not ettiği yeni yazınları sosyal medyanın gündeminde...
Yerçekimi kuvvetini bulan İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton'ın kıyametin tarihine dair bir tahmin sosyal medyanın gündeminde.
Newton hareket yasalarını tanımladı, optik alanında çeşitli buluşlara imza attı. Ek olarak aynalı teleskopların gelişimine öncülük etti. Ayrıca klasik mekaniği kurdu ve matematiğe önemli katkılarda bulundu. Kısacası bilimsel devrimi başlatan en büyük isimlerinden biri oldu.
Kendisinde ait olan ve yüzyıllar sonra ortaya çıkan el yazmalarında yer alan bazı detaylar tüyler ürperten cinsten... 1704 yılında yazdığı ve az bilinen bir el yazmasında, Sir Isaac Newton cesur bir tahminde bulunmuştu.
'Dolayısıyla, 'zaman, zamanlar ve yarım zaman' olarak tanımlanan dönem, bir yılda on iki ay ve bir ayda 30 gün olduğunu varsayarsak, 42 ay veya 1260 gün veya üç buçuk yıl anlamına gelir. Bu, ilkel yılların takviminde yapıldığı gibi hesaplanmıştır. Canlı krallıkların uzun ömürlü yılları yerine, kısa ömürlü canavarların günlerini koyarsak, MS 800 yılında üç kralın tamamen fethinden itibaren başlayan 1260 günlük dönem, MS 2060 yılında sona erecektir. Muhtemelen daha geç sona erebilir, ancak daha erken sona ermesi için bir sebep görmüyorum.'