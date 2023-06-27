Uşak’ta olaylı gece! Şehri savaş alanına çeviren sürücü kendisini araca kilitledi

Yapılan alkol kontrolünde 1.34 promil alkolü çıkan sürücü ekiplerce gözaltına alınırken ehliyetine de 8 ay el konulduğu öğrenildi. Ayrıca yüksek alkol nedeniyle kendisini kaybeden sürücü, kendisini çeken muhabirlere de hakaretlerde bulundu.