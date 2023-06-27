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Uşak'ta olaylı gece! Şehri savaş alanına çeviren sürücü kendisini araca kilitledi

Uşak'ta alkollü bir sürücü kenti savaş alanına çevirdi. Şehrin farklı noktalarında otomobillere çarparak kaçan alkollü tır sürücüsü, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle gözaltına alındı.

27.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:01
Uşak’ta olaylı gece! Şehri savaş alanına çeviren sürücü kendisini araca kilitledi

Uşak'ta alkollü bir sürücü kenti savaş alanına çevirdi.

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Uşak’ta olaylı gece! Şehri savaş alanına çeviren sürücü kendisini araca kilitledi

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta bir tırın kentte farklı noktalarda araçlara çarparak kaçtığı, kırmızı ışıklarda da yüksek hızda geçerek trafiği riske attığı ihbarı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Uşak’ta olaylı gece! Şehri savaş alanına çeviren sürücü kendisini araca kilitledi

Yol üzerindeki araçlara çarparak ilerleyen tır, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Uşak’ta olaylı gece! Şehri savaş alanına çeviren sürücü kendisini araca kilitledi

KENDİSİNİ ARACA KİLİTLEDİ

Yaşanılan kovalamaca sonucunda kaçacak yeri kalmayan tır sürücüsü, Uşak - Denizli kara yolu üzerinde kendisini tıra kilitledi. Ekiplerin konuşması sonrasında tırdan inmeyen sürücü, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmak amaçlı yaptıkları müdahale sonrasında araçtan inerek teslim oldu.

Uşak’ta olaylı gece! Şehri savaş alanına çeviren sürücü kendisini araca kilitledi

Yapılan alkol kontrolünde 1.34 promil alkolü çıkan sürücü ekiplerce gözaltına alınırken ehliyetine de 8 ay el konulduğu öğrenildi. Ayrıca yüksek alkol nedeniyle kendisini kaybeden sürücü, kendisini çeken muhabirlere de hakaretlerde bulundu.

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