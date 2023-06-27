Uşak'ta olaylı gece! Şehri savaş alanına çeviren sürücü kendisini araca kilitledi
Uşak'ta alkollü bir sürücü kenti savaş alanına çevirdi. Şehrin farklı noktalarında otomobillere çarparak kaçan alkollü tır sürücüsü, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle gözaltına alındı.
27.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:01
Edinilen bilgilere göre Uşak'ta bir tırın kentte farklı noktalarda araçlara çarparak kaçtığı, kırmızı ışıklarda da yüksek hızda geçerek trafiği riske attığı ihbarı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.
KENDİSİNİ ARACA KİLİTLEDİ
Yaşanılan kovalamaca sonucunda kaçacak yeri kalmayan tır sürücüsü, Uşak - Denizli kara yolu üzerinde kendisini tıra kilitledi. Ekiplerin konuşması sonrasında tırdan inmeyen sürücü, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmak amaçlı yaptıkları müdahale sonrasında araçtan inerek teslim oldu.