2015 kışı geri geliyor! El Nino + Negatif QBO ile KABUSA HAZIR OLUN! Tarih verildi! Tüm Türkiye'de son yılların en soğuk...
Sibirya kışına hazır olun! Uzmanlardan açıklama geldi! Stratosferdeki ısınma olayıyla birlikte önümüzdeki kış aşırı soğuklar yaşanacak. El Nino'nun negatif QBO ile birleşeceği ve bunun sonucunda kış aylarının çok zorlu geçeceği belirtildi. Ülkemizde şu anda etkili olan aşırı sıcakların biteceği tarih belli oldu. Binlerce kişi sıcaklıklardan yakınırken dondurucu soğuklar için gün verildi. İşte uzmanlar tarafından gelen şoke eden o Sibirya kışı açıklaması...
El Nino hava olayını sık sık duymuşsunuzdur. Bu kış itibariyle El Nino ile birlikte etkili olacak negatif QBO bu kış ayı tüm dünyayı etkileyecek. Uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. İşte Sibirya kışının yaşanacağı tarih ve konuyla ilgili gelen uyarılar...
1 AĞUSTOS'TA AŞIRI SICAKLAR SONA ERİYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla aşırı sıcakların sona ereceği tarihi açıkladı. İşte Kerem Ökten'in açıklamaları;
"Size bir müjde vereyim mi? 1 Ağustos itibariyle İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin altında seyredecek. Sadece 31 Temmuz'a kadar sabretmemiz gerekiyor. 20 Temmuz ile 31 Temmuz arası dişimizi sıkacağız. Gerçekten zor bir süreç. Özellikle 27 ve 28 Temmuz..."
BU YIL KIŞ ZOR GEÇECEK
Judah Cohen'in tezine göre stratosferik ısınma, Negatif QBO ve El Nino'nun bir arada olduğu kış mevsimlerinde daha sık görülüyor. Stratosferdeki bu ısınma kutup jet akımlarını etkileyerek soğuk havanın daha da güneye yayılmasına neden olabilir. Bu, Sibirya Kışı adı verilen aşırı soğuk hava dalgalarının oluşumunu tetikleyebilir.