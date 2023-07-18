Kadıköy’de feci olay! Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.