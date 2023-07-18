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Kadıköy'de feci olay! Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı

İstanbul Kadıköy'de polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Otomobil kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yanından hızla geçmesi kameraya yansıdı. İşte detaylar...

18.07.2023 10:18 - Son Güncelleme: 18.07.2023 10:40
Kadıköy’de feci olay! Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı

İstanbul Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı.

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Kadıköy’de feci olay! Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi. İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

Kadıköy’de feci olay! Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kadıköy’de feci olay! Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı

OTOMOBİLİN HIZLA GEÇİŞİ KAMERADA

Öte yandan kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla grubun yanından geçmesi bir bisikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de feci olay! Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı

Görüntülerde, yaklaşık 10 bisikletlinin yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla yanlarından geçtiği görülüyor.

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