20 yaşındaki Mervenur’u iple boğarak öldüren Gökhan Akyol’a ağırlaştırılmış müebbet! Cinayet anını anlattı: Mervenur kıyafetlerini çıkarttı...

KARDEŞİ, DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini ise erkek kardeşi, parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi T., Halil İbrahim Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, Süleyman Gülten ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U. ve Süleyman Gülten, savcılıktan serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı. Gökhan Hamurcu, Halil İbrahim Ş. ile Ferdi T. de daha sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.