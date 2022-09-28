Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor
Eylül ayıyla birlikte denizlerde açılan av sezonunun ardından balıkçıların tezgahları dolup taşmaya başladı. Karadeniz'e açılan balıkçılar, kıyıya tonlarca palamut ile döndü. Palamut bolluğunun ardından tezgahlarda fiyatlar tanesi 20 liraya kadar düştü.
28.09.2022 13:48 - Son Güncelleme: 28.09.2022 13:48
Palamut fiyatlarının iyiden iyiye düştüğünü, balıkçı tezgahlarında bir günde 200-300 kasa balık satıldığını aktaran Orhan, "Balığın bol olması balıkçılar kadar vatandaşları da mutlu ediyor. Bugün vatandaşlar, diğer et ürünlerine göre uygun fiyatlı palamudu bol miktarda yiyebiliyor. Havaların sıcak gitmesiyle palamut bolluğu daha da artacak. Özellikle önümüzdeki hafta ciddi palamut avı olmasını bekliyoruz." dedi.