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Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Eylül ayıyla birlikte denizlerde açılan av sezonunun ardından balıkçıların tezgahları dolup taşmaya başladı. Karadeniz'e açılan balıkçılar, kıyıya tonlarca palamut ile döndü. Palamut bolluğunun ardından tezgahlarda fiyatlar tanesi 20 liraya kadar düştü.

28.09.2022 13:48 - Son Güncelleme: 28.09.2022 13:48
Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde bol miktarda avlanan palamut balıkçıların yüzünü güldürüyor.

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Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Karadeniz'e açılan balıkçılar, havaların sıcak gitmesi dolayısıyla Amasra Limanı'na bol miktarda palamut avlayarak döndü.

Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Önceki günlerde tezgahlarda 40-50 liraya satılan iri palamudun tanesi, yaşanan bolluk nedeniyle 20 liraya kadar düştü.

Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, yaklaşık 3 haftadır balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Palamut fiyatlarının iyiden iyiye düştüğünü, balıkçı tezgahlarında bir günde 200-300 kasa balık satıldığını aktaran Orhan, "Balığın bol olması balıkçılar kadar vatandaşları da mutlu ediyor. Bugün vatandaşlar, diğer et ürünlerine göre uygun fiyatlı palamudu bol miktarda yiyebiliyor. Havaların sıcak gitmesiyle palamut bolluğu daha da artacak. Özellikle önümüzdeki hafta ciddi palamut avı olmasını bekliyoruz." dedi.

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