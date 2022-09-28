Müge Anlı'da aranan minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Acılı babaanneden anne Melisa hakkında olay iddia
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Lina'yı kaçırdığı iddia edilen Mehmet Aksu'nun Şahinbey İlçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerine operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları aramada derin dondurucuda bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Bu cansız bedenin minik Lina'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Tüm Türkiye, Lina'nın yasını tutarken acılı babaanneden, anne Melisa hakkında flaş iddialar geldi. İşte detaylar...
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve ablası Lina Nazlı için ağladı.
Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını alıp ortaokul arkadaşının yanına yerleşen Melissa'nın yaşadıkları başta sunucu Müge Anlı olmak üzere hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicileri dehşete düşürdü. Canlı yayın sırasında 1,5 yaşındaki Naime Ceyda'dan gelen güzel haber ise herkesi sevindirdi.
Melissa ve eski eşi Abdurrahman, küçük kızları Naime Ceyda ve Lina Nazlı'yı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında başından geçenleri anlatan Melissa, anlattıklarıyla kan dondurdu. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını alıp ortaokul arkadaşının yanına giden Melissa, adeta dehşeti yaşadı.