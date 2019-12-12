2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor

"ÖZELLİKLE ARADIĞIMIZ ŞIRINGA ÇİKOLATA VE BENZERİ ÜRÜNLER"

Zabıta memuru Gülali Sürgün, kantin ve bakkallarda gerçekleştirilen denetimle ilgili, "Tüm okul ve kantinleri denetliyoruz. O ürünü bulduğumuz zaman yasal işlem yapıyoruz. Bulunan yerlerde yasal işlem sonrası yediemine alacağız. Gerekli mercilere de bildirilecek. Özellikle aradığımız 'şırınga çikolata' ve buna benzer oyuncak türü çikolata, şekerler. Ayrıca ruhsatları kontrol ediyoruz. Gıda ürünlerinde tarihi geçmiş ürün var mı diye de inceleme yapıyoruz" diye konuştu.