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Sosyal medyayı sallayan çaycı! Duvara öyle bir şey yazdı ki...

Yurdum insanı yine yaptı yapacağını. Bazen kamyon arkası yazısıyla, bazen duvar yazısıyla bazen de iş yerinin camına yazdığı yazıyla mizah anlayışını gösteren yurdum insanı, bu kez de bir çaycının duvara yazdığı yazıyla çok konuşuldu. Peki sosyal medyayı sallayan fotoğrafta ne yazıyordu? İşte sosyal medyanın çok konuşulanlarından olan o fotoğraf ve yurdum insanından güldüren kareler...

12.12.2019 18:09 - Son Güncelleme: 12.12.2019 18:35
Sosyal medyayı sallayan çaycı! Duvara öyle bir şey yazdı ki...

Özellikle kamyon arkası yazılarıyla çok konuşulan yurdum insanının mizahı, bu kez de bir çaycının duvara yazdığı yazıyla gündem oldu. Söz konusu fotoğraf, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf ve yurdum insanından güldüren kareler.

Sosyal medyayı sallayan çaycı! Duvara öyle bir şey yazdı ki...
Sosyal medyayı sallayan çaycı! Duvara öyle bir şey yazdı ki...
Sosyal medyayı sallayan çaycı! Duvara öyle bir şey yazdı ki...
Sosyal medyayı sallayan çaycı! Duvara öyle bir şey yazdı ki...
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