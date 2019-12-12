Sosyal medyayı sallayan çaycı! Duvara öyle bir şey yazdı ki...

Yurdum insanı yine yaptı yapacağını. Bazen kamyon arkası yazısıyla, bazen duvar yazısıyla bazen de iş yerinin camına yazdığı yazıyla mizah anlayışını gösteren yurdum insanı, bu kez de bir çaycının duvara yazdığı yazıyla çok konuşuldu. Peki sosyal medyayı sallayan fotoğrafta ne yazıyordu? İşte sosyal medyanın çok konuşulanlarından olan o fotoğraf ve yurdum insanından güldüren kareler...

12.12.2019 18:09 - Son Güncelleme: 12.12.2019 18:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





