2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine okul kantinlerinde denetimler yapılıyor. Ümraniye'de zabıta ekipleri gittikleri okullarda denetim gerçekleştirdi. Bir okulun yakınındaki bakkalda bulunan şırınga çikolatalar ise işlem yapılarak yediemine götürüldü.
2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor12.12.2019 17:45
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