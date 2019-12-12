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2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor

12.12.2019 17:45

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine okul kantinlerinde denetimler yapılıyor. Ümraniye'de zabıta ekipleri gittikleri okullarda denetim gerçekleştirdi. Bir okulun yakınındaki bakkalda bulunan şırınga çikolatalar ise işlem yapılarak yediemine götürüldü.


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