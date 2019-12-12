Efsane dizi Bizimkiler hakkında hayrete düşüren detay! Seneler sonra ortaya çıktı!
Bir dönem TRT 1'de ekranlara adeta damga vuran Bizimkiler dizisi günümüzde hala konuşuluyor. Bu bağlamda Bizimkiler dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Efsane dizi Bizimkiler hakkında hayrete düşüren detay! Seneler sonra ortaya çıktı! Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış ve Türk televizyon tarihinin en uzunluklu ve en çok sevilen dizilerinden olmuştur. Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı, Yalçın Yelence'nin yönetmenliğini üstlendiği ve sayısız usta oyuncunun rol aldığı dizi, günümüzde bile hafızalardaki yerini koruyor.
Bir apartmanda oturan, yöneticisinden kapıcısına kadar 7 farklı ailenin gündelik yaşamını, birbirleriyle ilişkilerini ve eksen ailenin, iş ve akrabalık ilişkilerini konu alan dizi yayınladığı 1989-200 yıllarında en çok izlenen ve gündemi belirleyen bir yapım olmuştu. Toplam 465 bölüm yayınlan ve birçok ilke imza atan sevilen dizi Bizimkiler'de rol alan birçok usta oyuncu yakın dönemde hayata veda etti. İşte bir döneme damga vuran efsane dizi Bizimkiler dizisi ve oyuncuları hakkında her şey...