2 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? Meteoroloji son dakika kar yağışı sarı ve turuncu alarm verilen iller
2 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? Meteoroloji son dakika kar yağışı sarı ve turuncu alarm verilen iller listesi ve soruların cevapları haberimizde yer almaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Aralık tahminine göre, bugün hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak. Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi. Meteoroloji'nin günlük tahminler bölümünde çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunulurken, bazı iller için 'turuncu' ve 'sarı' uyarı verildi. Kar, bulutları oluşturan minnacık su tanelerinin çok soğuk havaya karışması sonucu, ince buz parçalarına dönüşmesidir. Bu, çok hızlı bir şekilde olur su tanesi yağmura dönüşmeden kara dönüşür.
Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu bilgileri yayımlandı. Vatandaşlar hava durumunu öğrenmek içi MGM resmi internet sitesine akın etmeye başladı. Peki meteoroloji hangi iller için uyarıda bulundu? Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağar?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü türkiye geneli için uyarılarda bulundu. Bazı illerde turuncu alarm verilirken bazı illerde ise sarı alarm verildi. Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı beklenirken bazı bölgelerde şiddetli sağanak ve fırtına bekleniyor.
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2 Aralık hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı uyarısı
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Sarı ve turuncu uyarı verilen iller
Meteoroloji'nin renkli hava durumu uyarısı sisteminde, Bingöl, Elazığ, Kastamonu, Ordu, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak, Muş, Diyarbakır ve Batman için sarı uyarı verilirken Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli için turuncu uyarı verildi.